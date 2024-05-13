Удары по российским НПЗ: почему на самом деле партнеры выражали беспокойство

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не вызвали роста цен на нефть, чего якобы опасались партнеры. На самом деле в их заявлениях могла быть одна скрытая причина.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Украина убеждена в дальнейшей целесообразности ударов по российским НПЗ. Запад не имеет возможности повлиять на эти вещи, ведь такие дроны наше государство производит собственными усилиями. Поэтому все эти предостережения буквально лишены смысла.

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Действительно ли партнеры боялись за цены на нефть

Известно, что Штаты опасались роста цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ. Но, вероятно, их аргументация была сознательно искажена. Ведь понятно, чтобы цены на нефть изменились, нужно бить именно по нефтедобывающим объектам. Тогда снизится уровень добычи – и цены пойдут вверх.

Международные партнеры выражали обеспокоенность относительно ударов по НПЗ. Они публично озвучили, что причина – цены на нефть. Но на самом деле могло делаться с учетом того, что Россия может нанести ответные удары по критической инфраструктуре Украины.

Они и начали бить по газовой инфраструктуре. В публичной полемике партнеры говорили о ценах, но фактически они имели в виду новый уровень эскалации войны, который захватит сектора экономики на территории Украины, которые являются жизненно необходимыми. Не все слова от партнеров нужно воспринимать буквально. Они же не могут публично сказать: "Украина, не бейте по НПЗ, потому что Россия разрушит вашу энергетику. А мы не сможем ее отстроить",

– сказал Вигиринский.

Представляется на то, что удары по российским НПЗ могут влиять на внутренний спрос в России на бензин и топливо. И, возможно, это влияет на обеспечение российской армии нефтепродуктами.

Удары по российским НПЗ: кратко