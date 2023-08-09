Предатель Медведчук судится в Украине: борется за право быть "адвокатом"

Кум российского диктатора Виктор Медведчук судится на Украине за право быть адвокатом. Он уже подал иск и заявил о "политическом преследовании".

Об этом сообщил адвокат Роман Титикало, который и подавал жалобу на лишение Медведчука права быть адвокатом. Обжаловать решение он собирается в Киевском окружном административном суде, передает 24 Канал.

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Медведчук будет судиться в Украине

Предатель Медведчук подал иск на решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о лишении его права на занятие адвокатской деятельностью. Защищать интересы кума Путина будет адвокат Алексей Калинников.

Как заявил Титикало, у иска Медведчука нет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. Однако существует несколько вариантов развития событий. Титикало предполагает, что предатель может добиться и положительного решения, ведь у него есть связи в Украине.

Учитывая, что у Медведчука связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах – я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не для украинской аудитории, а для россиян. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КГКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это вроде бы связано с политическим преследованием и репрессиями из-за его политических взглядов.

– заявил Титикало.

Он также отметил, что Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, но по иску Медведчука "все очень оперативно".



Иск Медведчука к суду / Скриншот Романа Титикало

Движение "Честно" заявил, что адвокат Калинников неоднократно в суде защищал интересы предателей. Более того, он – преподаватель в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую, в свою очередь, много лет подряд возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.

К примеру, Калинников защищал предателя-беглеца Виктора Пшонку. Также он представлял интересы типографии "Новый мир", издавшей несколько книг предателя Виктора Януковича и заплатившей ему крупнейший в истории Украины писательский гонорар – почти 16,5 миллиона гривен.

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