Возглавит одно из направлений фронта: Николюк ушел с руководящей должности в Сухопутных войсках ВСУ
Источник:Виктор Николюк
Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Виктор Николюк ушел с должности. Он сообщил, что планирует возглавить одно из направлений фронта.
О своем увольнении он сообщил 24 марта в сети. В то же время Николюк не стал раскрывать, на какую должность планирует перейти.
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Николюк получит новую должность
Генерал-майор сообщил, что слагает свои полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ. Он также пожелал своему преемнику наращивать тот потенциал, который удалось наработать ранее. Николюк также поблагодарил всех, с кем имел честь работать.
В то же время генерал-майор заявил, что получит новую должность. Он не раскрыл деталей, однако намекнул, что собирается возглавить одно из направлений фронта.
Новые вызовы, новые испытания, новые победы. Нынешнее время требует от каждого украинца, а, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта,
– сообщил Николюк.
Изменения в командовании ВСУ
- В феврале в командовании ВСУ произошли масштабные изменения. Так, 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ.
- На место Сырского назначили нового командующего Сухопутных войск ВСУ – Александра Павлюка. До своего назначения он занимал должность заместителя министра обороны.
- Сырский представил свою обновленную команду. Так, 11 февраля новым командующим Десантно-штурмовых войск стал Игорь Скибюк, который заменил на посту Максима Миргородского. Также перезагрузили и командование Сил теробороны, назначив Игоря Плахуту вместо Игоря Танцюры.
- Сменили 11 февраля и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева. Вместо него назначили Юрия Содоля, который ранее был командующим Морской пехоты.
- 29 февраля произошли новые кадровые изменения. Соответствующим указом Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил логистики. Им стал Владимир Карпенко.