Риторика Орбана по отношению к Украине будет меняться: от чего это зависит
Президент Венгрии Виктор Орбан продолжает высказывать антиукраинские заявления и "танцевать под дудку" Кремля. Однако в скором будущем риторика Орбана может измениться.
Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, контрнаступление ВСУ и вступление Украины в ЕС заставят Орбана пересмотреть свои взгляды.
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Успешность Украины будет давить на Орбана
Президент Венгрии Виктор Орбан 15 апреля заявил, что Украина – это «финансово несуществующая страна». Он добавил, что если Европа и США перестанут "удерживать" Украину, то война закончится. Впрочем, риторика Орбана впоследствии может измениться.
У нас будет успешное контрнаступление, мы будем демонстрировать больше успехов и в военной операции, и развивая страну. Чем больше мы будем двигаться в направлении вступления в ЕС и НАТО, тем больше будет меняться риторика Орбана,
– заявил Олег Рыбачук.
В марте шли разговоры о возможном приезде президента Венгрии в Киев, но от него звучали довольно неоднозначные заявления по Украине. Визит так и не состоялся.
Рыбачук отметил, что от Орбана можно слышать разные заявления, поэтому верить в искренность этого политика сложно. Однако вполне вероятно, что он все же может посетить Украину. Причиной этого может стать давление и санкции со стороны Евросоюза и США.
"Орбан упрекает Украину, которая сейчас в состоянии войны и является полуразрушенной Россией, о которой он не говорит как о стране-агрессоре. В то же время Венгрия очень зависима от дотаций ЕС, при том что она фактически получает эти дотации за счет дешевой нефти и газа. Таким образом, Венгрия получает свои "30 серебряников" от Путина, – добавил Рыбачук.
Олег Рыбачук о возможном изменении риторики Орбана: смотреть видео
Венгрии не стоит доверять в будущем
Чем успешнее становиться Украина в разных аспектах, тем дружелюбнее будет и Виктор Орбан. В частности, меняя свою риторику по отношению к Украине.
Но такие вещи нельзя забывать. Таким "союзникам" нельзя будет доверять, просто нужно делать выводы и искать настоящих друзей,
– подчеркнул Рыбачук.
Он добавил, что в конце концов венграм станет стыдно, хотя, возможно, сейчас они этого не осознают. В глазах всего Европейского Союза, дипломатов и предпринимателей Венгрия сейчас – это "смайлик со слезами", потому что невозможно объяснить позорную политику этой страны.
Венгрия – это пример для других стран ЕС, которым нельзя становиться, подытожил Олег Рыбачук.
Возмутительные заявления Венгрии: что известно
- Виктор Орбан не перестает продвигать мнение, что война в Украине ведет к "Третьей мировой". А потому продвигает вариант прекращения огня, который будет выгоден России прежде всего. Он заявлял, что лидеры ЕС вроде бы обсуждали отправку миротворцев в Украину, хотя никаких других деталей президент Венгрии не предоставил.
- В начале апреля лидер партии Орбана "Фидес" Мате Кошич заявил, что из-за войны в Украине мир вроде бы "двигается к ядерной войне". Более того, он осудил "венгерских левых" и западных политиков, которые посылают мощное оружие Украине для того, чтобы помочь изгнать российских захватчиков.
- В украинском МИД отреагировали на очередное антиукраинское заявление президента Венгрии об окончание войны в Украине после прекращения поставок оружия. По словам Олега Николенко, поддержка Украины не благотворительность, а инвестиции Европы в безопасное будущее.