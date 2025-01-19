Виктор Орбан призвал похвалил роль Венгрии во время прошлого периода председательства в ЕС и приписал себе диалог о "мирном урегулировании". Однако председательство страны не привело к чему-то хорошему, а наоборот только ухудшило ситуацию.

К счастью, Польша смогла найти на Орбана управу, угрожая отослать обратно посла страны. Об этом 24 Каналу рассказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что в председательстве Будапешта в ЕС был и положительный момент.

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Итог председательства Будапешта в ЕС

Председатель венгерской общины отметил, что Орбан – настоящий негодяй, вместо того, чтобы приписывать себе "заслуги", лучше бы молчал и вспомнил свой визит в Киев, после которого россияне ударили по по детской больнице "Охматдет" в столице.

Его председательство и вообще председательство Венгрии в ЕС – это тотальный негатив, ни к чему оно не привело. Более того, он развалил Вышеградскую четверку (Венгрия, Словакия, Польша, Чехия – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Кроме того, Орбан сильно поссорился с Польшей. По мнению Томпа, премьер-министр Польши Дональд Туск "поставил на место" Орбана и всех его людей. Венгерский посол в Варшаве является персоной нон грата, его не пригласили на официальное мероприятие по случаю председательства Польши в ЕС.

Орбана тоже не пригласили и предупредили, что если он или кто-то из его правительства сделает очередную негативную выходку, то посла вышлют в Венгрию обратно. На Орбана нашли управу,

– подчеркнул он.

Председатель венгерской общины добавил, что положительным моментом председательства Будапешта в ЕС было то, что страну лишили 1,4 миллиарда евро из-за того, что Европейский Союз доказал тотальную коррупцию в Венгрии. Орбан разворовал все средства, которые ЕС предоставил стране для развития.

Кстати, кроме похвалы Венгрии за "качественное" председательство, Орбан призвал отменить санкции ЕС против России, ожидая "новую эру" Дональда Трампа. По его словам, для этого нужно время, ибо "трезвости" в Брюсселе пока нет.