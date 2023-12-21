После скандального заявления: Орбан принял приглашение Зеленского встретиться

Виктор Орбан принял приглашение Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу. Венгерский политик сам объявил об этом.

Эта встреча станет первой двусторонней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Орбана, украинский лидер предложил ему встретиться в начале декабря 2023 года.

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К слову, во время визита в Аргентину Зеленский успел перекинуться несколькими словами с Орбаном. Обнародованные кадры свидетельствуют, что это было достаточно эмоционально.

Орбан "отличился" очередным возмутительным заявлением

Виктор Орбан регулярно "отмечается" скандальными поступками и заявлениями. То он ветирует крайне необходимую Украине помощь, то откровенно словесно подыгрывает российской пропаганде.

Недавно он дошел до того, что отказался называть полномасштабную войну России с Украиной войной. По словам Орбана, это якобы "военная операция". Такое заявление Орбан делает в то время, когда россияне совершают геноцид украинцев.

Это военная операция. Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда война будет,

– заявил премьер-министр Венгрии.

Российские оккупанты же продолжают убивать в Украине взрослых и детей, уничтожать города и села.