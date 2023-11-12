ЕС нашел решение, как обыграть, – Давидюк о препятствиях Орбана помощи Украине
Виктор Орбан в очередной раз продемонстрировал свою антиукраинскую позицию. На днях он заявил, что не поддерживает переговоры о будущем членстве Украины в ЕС. Это, дескать, позиция Венгрии.
Кроме этого, в ЕС опасаются, что Орбан может заблокировать помощь в размере 50 миллиардов евро, которую планируется предоставить Украине. Как противодействовать венгерскому премьеру – об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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Преграды Орбана
ЕС готовит финансовую помощь для Украины на сумму около 50 миллиардов евро в течение следующих трех лет. В декабре 27 стран-членов Евросоюза должны проголосовать за это. Впрочем, есть опасения, что пакет помощи будет заблокирован Виктором Орбаном. Для этого просчитывается условный "план Б".
"Сказали, что 50 миллиардов выдадут Украине. Но не с одного счета ЕС, а каждый от себя. Пусть весь мир знает, что вы (Венгрия – 24 Канал) не помогаете нуждающимся. Но и сами закройте рот, когда просите 20 миллиардов себе", – отметил политолог.
Николай Давидюк о политике Виктора Орбана: смотреть видео
По словам Николая Давидюка, ЕС признал, что Россия использовала свои технологии ФСБ и диктовала собственные условия. Теперь такой тактикой пользуется соратник Путина Орбан. Мол, требует от ЕС дать финансирование Венгрии, а Украине – нет.
"Думаю, Украине надо сказать: дайте нам наши 50 и его 20. Потому что у них нарушаются права человека, у нас – нет. Покажите, если он работает на Путина, а его деньги пусть пойдут тем, кто борется против него. Пусть ему (Орбану – 24 Канал) Путин платит – так его переиграть", – предположил он.
Политика Виктора Орбана: последние новости
- В октябре министры иностранных дел стран Евросоюза не могли договориться о выделение помощи для Украины в размере 500 миллионов евро. Основная причина – позиция Венгрии.
- Впоследствии Виктор Орбан заявил, что разблокирует военную помощь, если украинская делегация лично к нему приедет. Венгрия, мол, готова заключить соглашение с Киевом, но о его условиях премьер не говорил.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Будапешт не в первый раз приглашает представителей Киева. Это уже не технический диалог, а политический вопрос.