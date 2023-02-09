Нахмуренный и с опущенными руками: сеть разразилась реакциями из-за поведения Орбана в Брюсселе

Владимир Зеленский во второй раз за время полномасштабного вторжения отправился за границу. Утром 9 февраля он прибыл в Брюссель, где выступил с мощной речью в Европарламенте. Его встретили стоя и громкими аплодисментами.

Однако, когда другие руководители стран Евросоюза приветствовали Владимира Зеленского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сдвинулся с места. Такое поведение должностного лица не обошли вниманием и пользователи соцсетей, сообщает 24 Канал.

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Поведение Виктора Орбана вызвало реакцию сети

Так, пользователи соцсетей отметили, что он не реагировал ни когда Президента Украины приветствовали аплодисментами, ни когда подходили к нему на саммите в Брюсселе.

Неудивительно, что такое показательное игнорирование Владимира Зеленского развеселило сеть. Люди бросились предполагать, что именно могло быть причиной. Среди версий и надменность, а также проблемы со здоровьем.

Также пользователи соцсетей пытались догадаться и о чем в эти моменты размышлял премьер-министр Венгрии.



В соцсетях пытаются угадать, о чем думал Орбан / Скриншот

Виктор Орбан выступает "за мир"

Интересно, что впоследствии Виктор Орбан еще раз выступил за "немедленное прекращение огня" в Украине в своем твиттере.

Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!

– написал он.

Однако его оперативно обвинили в лицемерии и отнесли к "русскому лагерю". Ведь, как рационально отметили в комментариях под сообщением, иначе он должен был потребовать от России прекратить убивать украинцев. А также спросили, на условиях какой страны он требует прекращения огня.

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