Ликвидация адмирала Соколова и других командиров России: в ISW сказали, к чему это приведет

Российский адмирал Виктор Соколов погиб 23 сентября в результате удара по зданию штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Такое событие повлияет на управление флотом страны-агрессорки.

Кроме того, в результате атаки погибли и российские офицеры. Всего известно о 34 жертвах среди захватчиков.

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Как гибель Соколова повлияет на Черноморский флот

Аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на сообщения ВСУ, сказали, что в результате удара, который произошел во время совещания высшего руководства Черноморского флота России, также ранены российские военнослужащие. Речь идет о 105 человек.

Кроме этого, начальник Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 сентября заявил, что в результате удара тяжело ранен командир 200 отдельной мотострелковой бригады Северного флота России генерал-лейтенант Олег Цеков и командир российской группировки войск в Запорожской области генерал-полковник Александр Роман.

Гибель Соколова и других российских офицеров, о которой сообщается, приведет к значительным сбоям в командовании и управлении Черноморским флотом России,

– отметили в ISW.

Эксперты также отметили, что в результате украинского удара по десантному кораблю "Минск" в Севастополе 13 сентября погибли 62 человека.

"Много личного состава присутствовало (на корабле "Минск" – 24 Канал), поскольку он должен был заступить на боевое дежурство 14 сентября", – сказали аналитики.

В ISW отметили, что еще нет подтверждения того, что эти удары убили Соколова или любых других высокопоставленных российских командиров. В то же время там подчеркнули, что российское командование могло бы легко опровергнуть украинские отчеты, если бы они были ложными.

Что известно о ликвидации Соколова