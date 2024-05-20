"Время пришло": Нуланд заявила, что Вашингтон должен помочь Киеву в поражении целей в России
Источник:ABC News
Бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью ABC News прокомментировала поражение Украиной важных целей в России. Более того, экс-посланница утверждает, что Соединенные Штаты должны помогать ей в этом.
Виктория Нуланд прокомментировала российское наступление на Харьковском направлении и подчеркнула необходимость поражений критической для инфраструктуры в России. Заметим, что ее карьера была непосредственно связана с Украиной и Россией.
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Законные цели для Украины
Бывшая заместитель государственного секретаря США в интервью отреагировала на продвижение российских сил на севере Харьковской области. Она отметила, что Украина должна иметь возможность "останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России".
Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска,
– подчеркнула экс-посланница.
Виктория Нуланд утверждает, что "для этого пришло время" после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харьковской области и стремится полностью уничтожить ее, "даже не разворачивая войска на земле".
"Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", – подчеркнула Нуланд.
По ее словам, это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а на сегодня "получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний".
Украина попросила у США разрешения бить американским оружием по России
- Подобная просьба появилась во время, когда Россия получила крупнейшие территориальные достижения в Украине за почти 18 месяцев в северо-восточной части Харьковской области. Заметим, что по состоянию на сегодня Украина не может бить по территории России американским оружием.
- The Wall Street Journal пишет, что по данным некоторых американских чиновников, запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе и касается ударов американским оружием по целям в России, по состоянию на сегодня рассматривается.
- Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации, которая уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину.
- Представитель Белого дома заявил, что нынешняя политика США не поддерживает использование американского оружия на территории России: "Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки на территории России, что является нашей давней политикой".