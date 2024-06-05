Комитет по этике Палаты представителей США начал предварительное расследование в отношении обращения с подчиненными конгрессвумен Виктории Спартц. Несколько бывших и нынешних сотрудников обвинили ее в "общей токсичности" и "агрессивном поведении".

Родом парламентарий из Украины, а именно – из Носовки Черниговской области. Важно, что Спартц не голосовала за выделение помощи нашему государству. Объяснила она это критикой в сторону киевской власти.

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Спартц обвинили в нарушении этических норм

Подчиненные подали заявления еще до победы Виктории Спартц на предыдущих выборах в прошлом месяце. Этический комитет сообщил жалобщикам, что официальное расследование не будут начинать до завершения выборов, во избежание вмешательства в политический процесс.

По словам источников, поведение Спартц не изменилось и после выборов. Она существенно сократила заработную плату некоторым сотрудникам и запретила им общаться с журналистами. В апреле она направила сообщение подчиненным, в котором просила их не распространять слухи о ее офисе.

Если вы хотите меня критиковать, я не против... Но, пожалуйста, не используйте вымышленные предположения, что могут поставить кого-то под угрозу,

– написала Спартц в сообщении.

Недавно руководитель аппарата конгрессвумен – Патрик Словинский ушел в отставку после менее чем месяца работы. В тот же день уволился и ее директор по коммуникациям Майкл Стивенс.

Комитет по этике уже провел интервью с несколькими нынешними и бывшими сотрудниками Спартц относительно культуры в офисе и возможного злоупотребления государственными ресурсами для проведения кампании.

В прошлом месяце Спартц победила на праймериз, опередив восемь конкурентов, в частности Чака Гудрича, который потратил на кампанию втрое больше нее. Гудрич критиковал Спартц за ее отношение к персоналу, называя ее "худшим боссом в Конгрессе".

Отвечая на обвинения, Спартц благодарила своих подчиненных и отмечала, что работает в интенсивном темпе, который подходит не всем. Несмотря на ее заявления, ситуация не улучшилась. Шесть бывших и нынешних сотрудников сообщили о случаях вербальной агрессии.

Обвинения также касаются использования государственных ресурсов для проведения избирательной кампании. Спартц часто обсуждает вопросы кампании во время звонков на служебные телефоны своих подчиненных.

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Один из нынешних сотрудников рассказал, что Спартц регулярно унижает подчиненных, используя нецензурную лексику. А вот бывший соратник вспомнил случай, когда Спартц заявила, что "предпочла бы умереть, чем не выполнить задание", и требовала такой же преданности от подчиненных.

Советник Спартц, Дэн Хейзелвуд, отверг соответствующие обвинения. Он отметил, что конгрессвумен не просила подчиненных выполнять личные поручения.

За два срока работы в Конгрессе Виктория Спартц запомнилась высокой текучестью кадров, критикой президента Украины Владимира Зеленского и, в конце концов, отказом поддерживать помощь Украине.