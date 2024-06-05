Родом парламентарка з України, а саме – зі Носівки Чернігівської області. Важливо, що Спартц не голосувала за виділення допомоги нашій державі. Пояснила вона це критикою у бік київської влади.

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Спартц звинуватили в порушенні етичних норм

Підлеглі подали заяви ще до перемоги Вікторії Спартц на попередніх виборах минулого місяця. Етичний комітет повідомив скаржникам, що офіційне розслідування не розпочинатимуть до завершення виборів, щоб уникнути втручання в політичний процес.

За словами джерел, поведінка Спартц не змінилася і після виборів. Вона суттєво скоротила заробітну плату деяким співробітникам та заборонила їм спілкуватися з журналістами. У квітні вона надіслала повідомлення підлеглим, в якому просила їх не розповсюджувати чутки про її офіс.

Якщо ви хочете мене критикувати, я не проти... Але, будь ласка, не використовуйте вигадані припущення, що можуть поставити когось під загрозу,

– написала Спартц у повідомленні.

Нещодавно керівник апарату конгресвумен Патрік Словінський пішов у відставку після менш ніж місяця роботи. Того ж дня звільнився і її директор з комунікацій Майкл Стівенс.

Комітет з етики вже провів інтерв'ю з кількома нинішніми та колишніми співробітниками Спартц щодо культури в офісі та можливого зловживання державними ресурсами для проведення кампанії.

Зверніть увагу! Минулого місяця Спартц перемогла на праймеріз, випередивши вісім конкурентів, зокрема Чака Гудріча, який витратив на кампанію втричі більше за неї. Гудріч критикував Спартц за її ставлення до персоналу, називаючи її "найгіршим босом у Конгресі".

Відповідаючи на звинувачення, Спартц дякувала своїм підлеглим і зазначала, що працює в інтенсивному темпі, який підходить не всім. Попри її заяви, ситуація не покращилася. Шість колишніх і нинішніх співробітників повідомили про випадки вербальної агресії.

Звинувачення також стосуються використання державних ресурсів для проведення виборчої кампанії. Спартц часто обговорює питання кампанії під час дзвінків на службові телефони своїх підлеглих.

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Один із нинішніх співробітників розповів, що Спартц регулярно принижує підлеглих, використовуючи нецензурну лексику. А от колишній соратник згадав випадок, коли Спартц заявила, що "воліла б померти, ніж не виконати завдання", і вимагала такої ж відданості від підлеглих.

Важливо! Радник Спартц, Ден Хейзелвуд, відкинув відповідні звинувачення. Він зазначив, що конгресвумен не просила підлеглих виконувати особисті доручення.

За два терміни роботи в Конгресі Вікторія Спартц запам'яталася високою плинністю кадрів, критикою президента України Володимира Зеленського та, врешті-решт, відмовою підтримувати допомогу Україні.