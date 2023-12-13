Путин – ужасный диктатор, – вероятный премьер Нидерландов внезапно высказался против России

Герт Вилдерс раскритиковал Россию и Владимира Путина. Нидерландский политик также объяснил свою позицию насчет оказания помощи Украине.

Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс 13 декабря выступил на дебатах в парламенте. На них ультраправый политик, который может стать новым премьер-министром Нидерландов, объяснил свое отношение к стране-агрессорке.

Читайте также В ближайшее время вызовов не будет, – Зеленский о результатах выборов в Нидерландах

Что этому предшествовало

Ранее Герт Вилдерс хвалил Владимира Путина. Поэтому, как пишет издание, российские каналы приветствовали его победу на выборах 22 ноября и позиционировали это как успех Кремля.

Поэтому Вилдерс решил убедить местных законодателей, что он не является другом Москвы.

Что сказал Вилдерс о России и Украине

На дебатах Вилдерс назвал президента государства-террориста ужасным диктатором, а саму Россию – агрессором.

Путин – ужасный диктатор,

– подчеркнул нидерландский политик.

Несмотря на это, он выступил за сокращение поддержки для Украины. Он объяснил это тем, что Киев пытается получить помощь от ключевых западных союзников, а Нидерланды сейчас вроде бы не в состоянии себя защитить.

Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну,

– заявил потенциальный глава правительства.

Что говорят эксперты о результатах выборов в Нидерландах

Не так давно журналист и публицист Константин Эггер в разговоре с 24 Каналом сравнил Герта Вилдерса с Виктором Орбаном и пришел к выводу, что премьер-министр Венгрии является гораздо худшим для украинцев политиком. Он отметил, что вероятный глава нидерландского правительства осторожен в своих заявлениях.

Ранее главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус заявлял, что победившая на выборах популистская "Партия свободы" Вилдерса является антимигрантской, а не антиукраинской. По его словам, получение большинства голосов еще не означает, что эта политсила сможет сформировать новое правительство в Нидерландах.

Напомним, эксперт Нидерландского института международных отношений Clingendael Юлия Солдатюк-Вестервельд призвала украинцев не рассчитывать на мощную поддержку со стороны "Партии свободы" касательно евроинтеграции. Ведь лидер этой политсилы Вилдерс выступает против расширения ЕС, потому что считает, что принятие новых стран будет дорого стоить.

, Вилдерс хочет создать коалицию вместе с "Новым общественным договором", "Движением фермеров и граждан" и некоторыми другими партиями. Эти две упомянутые политсилы выступали против предоставления финансовой помощи нашему государству и скептически относились к предоставлению Украине членства в ЕС.