Одну из машин в Виннице ударной волной занесло в помещение, – Монастырский

Ракетный обстрел Винницы унес жизни по меньшей мере 23 человек. Взрыв повредил более 30 домов, сгорели 40 автомобилей. Один из них взрывной волной занесло внутрь помещения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает 24 канал. Он отметил, что к вечеру спасатели разобрали до 30% завалов.

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Одна из ракет ударила возле стоянки

Объем повреждений, отметил министр, очень значительный. В некоторых зданиях – разбиты стены и окна, однако несколько домов – серьезно разрушены.

Одна из ракет ударила возле парковки автомобилей. Фактически 40 машин были сожжены за мгновение. Один из них мы вообще нашли в доме, куда его занесло взрывной волной,

– сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что следствие поручили вести Службе безопасности. Остальные правоохранительные органы помогают в этом процессе.

Большинство пострадавших находились во время обстрела на улице

Монастырский заметил, что большинство людей находились во время обстрела на улице. Об этом свидетельствуют и записи камер наблюдения. К сожалению, винничане не отреагировали на сигнал о воздушной опасности, прозвучавший за 20 минут до трагедии, сказал министр.

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Ракетный обстрел Винницы: коротко

Взрывы в Виннице прозвучали около 11 часов во время массовой воздушной тревоги.

В сторону Винницы из Черного моря выпустили 4 ракеты, две из них сбили силы ПВО.

Еще 2 попали в гражданский объект возле дома быта "Юбилейный". Вдребезги была разрушена диагностическая клиника.

С места прилета огонь перекинулся на парковку, там сгорели почти 50 автомобилей.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы очередным актом терроризма россии.

Смотрите видео о ракетах, которыми обстреляли Винницу: