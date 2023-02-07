Провалился под лед: в Винницкой области погиб 8-летний мальчик

Трагический случай произошел днем 6 февраля. Дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшей реке. Под ногами одного из мальчиков треснул лед.

Ребенок пошел под лед. К сожалению, спасти мальчика уже не удалось.

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Что известно о несчастном случае в Винницкой области

Сообщение о том, что в селе Клебань Винницкой области на реке Сельница под лед провалился ребенок, поступило в ГСЧС 6 февраля в 14:29.

Как выяснилось, дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшему водоему. Под ногами одного из мальчиков треснул лед и он пошел под лед.

Прибывшие спасатели искали ребенка с помощью спецоборудования. К сожалению, когда наткнулись на ребенка, тело мальчика было уже без признаков жизни. Что стало причиной гибели малышей установят судмедэксперты и полиция,

– отметили в ГСЧС.

Маленький мальчик погиб на водоеме / Фото ГСЧС в Винницкой области Обратите внимание! Спасатели еще раз обращаются к родителям. Просят напоминать детям, что зимние водоемы – не место для игр, а резкие морозы не гарантируют безопасное пребывание на льду. "То, что водоем выглядит замерзшим и присыпан снегом – не означает, что толщина льда достаточна для того, чтобы выдержать хотя бы ребенка", – подчеркнули в ГСЧС. Спасатели еще раз обращаются к родителям. Просят напоминать детям, что зимние водоемы – не место для игр, а резкие морозы не гарантируют безопасное пребывание на льду. "То, что водоем выглядит замерзшим и присыпан снегом – не означает, что толщина льда достаточна для того, чтобы выдержать хотя бы ребенка", – подчеркнули в ГСЧС. Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 5 000 В Бердичеве под лед провалилась беременная женщина В Бердичеве 3 февраля под лед провалилась беременная женщина. Одежда вобрала в себя воду и тянула ее ко дну. К счастью, женщину удалось спасти. Ей помогли специалисты городской коммунальной поисково-спасательной службы на воде. Они подбирались к ней 35 метров ползком. Беременную госпитализировали в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма". утром в больнице сообщили, что ее состояние – стабильное. Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности. К счастью, с ребенком все хорошо.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким маленького мальчика.