Провалился под лед: в Винницкой области погиб 8-летний мальчик
Источник:ГСЧС в Винницкой области
Трагический случай произошел днем 6 февраля. Дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшей реке. Под ногами одного из мальчиков треснул лед.
Ребенок пошел под лед. К сожалению, спасти мальчика уже не удалось.
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Что известно о несчастном случае в Винницкой области
Сообщение о том, что в селе Клебань Винницкой области на реке Сельница под лед провалился ребенок, поступило в ГСЧС 6 февраля в 14:29.
Как выяснилось, дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшему водоему. Под ногами одного из мальчиков треснул лед и он пошел под лед.
Прибывшие спасатели искали ребенка с помощью спецоборудования. К сожалению, когда наткнулись на ребенка, тело мальчика было уже без признаков жизни. Что стало причиной гибели малышей установят судмедэксперты и полиция,
– отметили в ГСЧС.
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В Бердичеве под лед провалилась беременная женщина
В Бердичеве 3 февраля под лед провалилась беременная женщина. Одежда вобрала в себя воду и тянула ее ко дну.
К счастью, женщину удалось спасти. Ей помогли специалисты городской коммунальной поисково-спасательной службы на воде. Они подбирались к ней 35 метров ползком.
Беременную госпитализировали в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма". утром в больнице сообщили, что ее состояние – стабильное.
Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности. К счастью, с ребенком все хорошо.