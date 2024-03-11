Они знают историю: представитель Папы Римского заявил, что капитуляция Украины – не выход

Апостольский нунций в Украине Висвалдас Кулбокас прокомментировал слова Папы Римского о "мужестве белого флага". Он сказал, что понтифику не дали возможности высказаться подробнее.

По его словам, журналистка задала неправильный вопрос и в Ватикане понимают кто агрессор. Он добавил, что заявления о “мужестве белого флага” не являются призывом к капитуляции.

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Реакция представителя Папы

Висвалдас Кулбокас, комментируя скандальные слова Папы Франциска, отметил, что его сердце скорбит из-за многочисленных жертв войны в Украине – особенно детей. По словам Апостольского нунция, говоря о прекращении войны, Папа первым поднимает белый флаг. Это означает, что он приглашает всех к диалогу, потому что "продолжение кровопролития причиняет ему боль".

По мнению Кулбокаса, нужно было спросить у Папы Римского, что должна сделать Россия.

Достаточно просто открыть глаза – откуда два года назад взялись ракеты, бронетехника и солдаты? Из Украины или из России?

– отметил нунций.

Апостольский нунций в интервью и сам ответил на этот вопрос – он убежден, что Россия должна прекратить убивать и посылать на украинскую территорию своих военных, ракеты, дроны. Он отметил, что молится за то, чтобы Россия прекратила убийства, а Украина нашла самый мудрый путь справиться с этой агрессией и невыносимой болью.

Также Висвалдас Кулбокас ответил на вопрос о переговорах Украины и России. Он отметил, что возможность диалога сопровождается вопросом, "что приведет к большему количеству жертв".

Пытаться дать отпор в этой войне или сдаться? Украинцы знают свою историю, они знают, что это происходило неоднократно, знают из истории, что цена подчинения такой власти была гораздо выше – не только жертвы, но и мучения, в частности массовые, как во время Голодомора. И если так, возникает вопрос: что принесет больше жертв – противостояние агрессору или заключение какого-то соглашения? И каким в таком случае должно быть это соглашение?

– акцентировал Висвалдас Кулбокас.

Он добавил, что капитуляция не является выходом из ситуации.

"Белый флаг" Папы