Виталий Аверин – главный сержант 47 ОМБр "Магура": что известно о том, кто сменил Маркуса

Во вторник, 11 июля, главный сержант в 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус решил по собственному желанию покинуть свой пост. Его рапорт приняли и через два дня этот пост занял Виталий "Авер" Аверин.

Ранее защитник в этой же бригаде являлся главным сержантом одного из подразделений. Что известно о главном сержанте 47-й бригады, рассказывает 24 Канал.

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Взял в руки оружие в первые дни войны

До вторжения страны-оккупантки Виталий Аверин, как он сам рассказывал, работал столичным дизайнером и интересовался ночными клубами. Однако сразу же после начала войны, еще в 2014 году, стал в ряды украинского войска добровольцем и присоединился как стрелок в ряды батальона "Донбасс", после чего долгое время служил в штурмовой роте.

Он вспоминал, что взять в руки оружие и стать на защиту государства его заставили события Революции Достоинства.

Я видел, что происходило на Майдане. Я думал туда поехать, но не знал, чем там пользу принести. И когда я видел, что там хорошие люди в хорошей одежде брусчатку подают, носят на Майдан продукты... Когда в последний день это закончилось Институтской, я подумал – я ничего не сделал, хотя страна объединилась,

– рассказал защитник.

После событий на Майдане ему на глаза попало объявление, где отмечалось, что Нацгвардия набирает людей в добровольческий батальон "Донбасс" для войны с агрессором на Востоке. Виталий "Авер" Аверин сразу отозвался на это объявление, и менее чем за месяц учений на полигоне, в июне 2014-го, уже брал штурмом Славянск.

В частности, в первый же год службы штурмовал города Артемовск, Лисичанск, Попасную. В целом во время военной службы он участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. На его счету – множество наступательных операций и освобождение украинских населенных пунктов от оккупантов.



Виталий Аверин с собратьями

Также во время боевых действий защитник Украины не раз попадал в больницу, однако оттуда он бежал на войну. В частности, после серьезного ранения в Широкино он лечился месяц и должен был провести в медучреждении еще немало времени. Однако написал отказ от лечения и с комбатом отправился на Восток. То же повторилось после ранения в Зайцево.

"Я еще не исполнил свой долг"

С 2014 года Виталий Аверин воевал по контракту, после завершения которого на время вернулся с Востока. Однако даже после пяти лет войны, в 2019-м, боец ВСУ не считал, что исполнил долг перед Украиной, потому что территории государства все еще находились под оккупацией России.

У нас в стране еще война идет, а люди отслужили свой контракт или мобилизацию, приходят и кричат – "я дембель, я исполнил свой долг". На самом деле, даже я провоевал почти пять лет, но не выполнил свой долг – Украина еще не победила в этой войне,

– говорил он.



Виталий Аверин – главный сержант 47 ОМБр "Магура"

За защиту Украины награжден орденом

В феврале 2015 года Виталия Аверина наградили орденом "За мужество" III степени за верность военной присяге, личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Однако впоследствии, в 2018-м, в интервью 24 Каналу он рассказал, что против этих наград

В "Донбассе" я писал отказ от каких-либо наград. Для меня только одна награда была значимой – "Народный герой". И та негосударственная,

– сказал он.

Маркус ушел с должности по собственному желанию: коротко