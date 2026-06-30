В Прикарпатье проведут в последний путь младшего сержанта Виталия Дутку

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб младший сержант Виталий Дутка.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Смотрите также: Воевал в Харьковской области и удерживал Гуляйполе: что известно о погибшем командире 154 ОМБр Кононникове

Что известно о погибшем военном?

Стало известно о гибели еще одного украинского военного – Виталия Дутки. Он родился 17 января 1985 года. Сердце воина остановилось 17 июня 2026 года.

Прощание с военнослужащим начнется в 09:00 30 июня в Доме скорби в Ивано-Франковске. Защитника похоронят на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукаловка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Дутки. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На фронте российско-украинской войны отдали свою жизнь два грузина. Они добровольно встали на защиту Украины. По распространенной информации, одним из погибших является Игорь Бекурашвили. Еще один погибший грузинский боец – 30-летний Георгий Даменій – был родом из Сенаки и последние годы жил в Украине.

Украина потеряла еще одного защитника. В результате попадания российского FPV-дрона погиб Игорь Кульбаба, который служил в полиции еще с 2016 года.

На фронте в Украине погиб бывший продюсер американского телеканала ABC News и военнослужащий ВСУ Максим Осердчук. Ему было 30 лет.