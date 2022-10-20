Нас не запугать: Ким показал храброго отдыхающего, который загорал во время тревоги

Российские военные ежедневно мощно обстреливают Николаев и область. Однако воздушная тревога и угроза ракетных ударов не останавливает отдыхающих местных жителей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, как загорают "суровые" николаевцы. Он распространил ролик, как мужчина отдыхал, когда в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

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В Николаеве мужчина отдыхал во время тревоги

Отдыхающий никоим образом не отреагировал на то, что в Николаеве воют сирены.

"Кого россияне там испугать пытаются?", – риторически спросил Ким.

Мужчина в Николаеве не отреагировал на тревогу во время отдыха: видео

Какая ситуация в Николаеве

. Редакция канала 24 призывает ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Оккупанты коварны и атакуют украинские города ракетами, дронами и другими типами оружия. Находясь в укрытии, вы можете спасти свою жизнь и близких.

Украинские военные проводят успешное наступление на Юге, из-за чего оккупанты в отчаянии обстреливают Запорожье и Николаев. При этом россияне атакуют Николаев и ракетами, и дронами.

В частности, ночью 20 октября российские военные атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Силам ПВО удалось сбить сразу 14 дронов врага.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

Отметим, что 20 октября враг обстрелял Николаев ракетами С-300. Российские террористы попали в прежний авторынок.

19 октября россияне тоже запускали иранские дроны-камикадзе на Николаевскую область, в результате чего были сбиты 13 беспилотников. Ночью 18 октября наши защитники обезвредили 5 дронов-камикадзе, летевших над Николаевской области.

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