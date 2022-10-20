Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео, як засмагають "суворі" миколаївці. Він поширив ролик, як чоловік відпочивав, коли на Миколаївщині була оголошена повітряна тривога.
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У Миколаєві чоловік відпочивав під час тривоги
Відпочивальним жодним чином не відреагував на те, що в Миколаєві виють сирени.
"Кого росіяни там налякати намагаються?", – риторично запитав Кім.
Чоловік у Миколаєві не відреагував на тривогу під час відпочинку: відео
Яка ситуація у Миколаєві
Українські військові проводять успішний наступ на Півдні, через що окупанти у відчаї обстрілюють Запоріжжя і Миколаїв. При цьому росіяни атакують Миколаїв і ракетами, і дронами.
Зокрема, вночі 20 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Силам ППО вдалося збити відразу 14 дронів ворога.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.
Зазначимо, що 20 жовтня ворог обстріляв Миколаїв ракетами С-300. Російські терористи влучили в колишній авторинок.
19 жовтня росіяни теж запускали іранські дрони-камікадзе на Миколаївську область, внаслідок чого було збито 13 безпілотників. Вночі 18 жовтня наші захисники знешкодили 5 дронів-камікадзе, що летіли над Миколаївщиною.
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