Виталий Ким показал видео вражеской атаки на Николаевскую ОВА

Оккупанты выпустили ракету по зданию Николаевской ОВА. В результате обстрела разрушилась центральная секция дома с 9 по 1 этажи. Виталий Ким показал видео с моментом попадания ракеты с камеры наблюдения.

По состоянию на 12:00 спасатели уже достали из-под завалов здания Николаевской ОВА 3 погибших. Еще 22 человека пострадали.

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Виталий Ким отметил, что ночью 29 марта было много обстрелов по Николаеву. Он также добавил, что оккупанты отказались от идеи взять город.

Видео вражеской атаки на Николаевскую ОВА:

Атака на Николаевскую ОВА: что известно