Ким заявил, что воевать должно все население Украины: насколько это реально

Виталий Ким сделал громкое заявление. По его словам, воевать должна вся страна без исключения. Но реально ли это – разбирался 24 Канал.

Мобилизация является топ-темой последних нескольких недель. Ее комментируют многие люди. Хотя, например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в конце ноября говорил, что вопросы мобилизации, демобилизации и рекрутинга должны комментировать три института – президент, представители Ставки и СНБО и Генштаб ВСУ.

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Что сказал Ким о мобилизации

40 миллионов во время Второй мировой были потеряны. Из них где-то 7 или 9 миллионов украинцев, отбивавшихся от фашистов. Сейчас точно такая ситуация, но фашист – Россия. Любые цифры – я считаю, что вся страна должна воевать. Вот вся, полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов,

– высказался глава Николаевской ОВА.

Мнение Кима о мобилизации: смотрите видео

Сколько мобилизованных нужно государству и что говорят военные

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский 19 декабря назвал цифру в 450 – 500 тысяч человек. Об этом количестве якобы просили военные. Впрочем, он отметил, что Кабмин и Министерство финансов должны найти ответ, откуда взять деньги на мобилизацию. Ведь она будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен.

Валерий Залужный на закрытом брифинге 26 декабря озвучил свою позицию относительно мобилизации. По его словам, новый законопроект о мобилизации разработан ради справедливости.

Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все,

– высказался он.

В то же время Залужный отметил: ВСУ и Генштаб не представляли этот законопроект, ведь это не в их компетенции, у них нет законодательной инициативы. Возможно, это сделало Минобороны.

Оружия хватит, но люди должны быть воевать: замечания от Залужного

Главком сказал, что западные партнеры останутся с Украиной, так что нам будет чем воевать.

Цифра 450 – 500 тысяч учитывает покрытие текущего некомплекта бойцов, формирование новых частей и потери, которые Украина может понести в течение 2024 года. Но какая часть общей цифры рассчитана на покрытие каждого из этих пунктов – государственная тайна.

Мобилизация не будет одномоментной. То есть это не значит, что все 500 тысяч призовут в один день. Кто-то попадет в армию в январе, а кто-то – в декабре. Но людей нельзя бросать на фронт неподготовленными .

. Относительно вопроса отсрочки Залужный высказался так: ему нужны люди, боеприпасы и оружие. Люди должны быть в состоянии выполнять поставленные задачи. А вот у кого будет отсрочка и кого именно решит вызвать государство – не в его компетенции, это должна решать исполнительная власть.

О том, что власти готовят "матрицу мобилизации", 24 декабря говорил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспильному". Оно вышло за несколько дней до регистрации в Верховной Раде законопроекта №10378.

Откуда взять деньги

Зеленский, назвав цифру в 450 – 500 тысяч, объяснил: следует помнить, что один воин – это шесть гражданских, платящих налоги. Фактически налоги и есть зарплата, которую получают военные. Вот и ответ, могут ли воевать все украинцы.

27 декабря в Министерстве финансов заявили, что ожидают предложения от Минобороны и Генштаба, как покрыть затраты на дополнительную мобилизацию.

Я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму – не получится,

– сказал министр финансов.

Помогать армии действительно должны все. Отправить на фронт всех, к сожалению, не получится – по многим причинам

Еще следует понимать, что в Украине есть работники экстренных служб, атомных станций, те же энергетики, железнодорожники и так далее. Кто-то должен обеспечивать жизнь страны и ее критическую инфраструктуру. И, конечно, поддерживать экономику, иначе все рухнет.

Но это не значит, что надо прикрывать свое нежелание служить объяснениями типа "я не рожден для войны", "я боец экономического/культурного/подставить свое фронта" и т.д. Волонтерство и донаты – это тот минимум, который может делать каждый украинец и каждая украинка. Следующим шагом могут быть курсы подготовки гражданских и изучение базовых навыков тактической медицины или собственно служба.

24 Канал закрывает запросы военных через свой фонд, вы также можете перевести деньги.