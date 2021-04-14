Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что Россия не оставляет попыток уничтожить Украину. Поэтому мэр Киева призвал к единству. В частности он вспомнил, что бойцы на передовой и дипломаты нуждаются в сильном тылу. Вместе с тем он отметил, что центральная и местная власть должны быть единым фронтом и "отложить свои партийные флаги".

Виталий Кличко отметил, что "на 8 год российской вооруженной агрессии враг не оставляет попыток уничтожить Украину". Об этом он сказал 14 апреля в видеообращении.

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Сегодня он (враг – 24 канал) вплотную подвел свои войска к границам нашего государства. Он стремится посеять страх и панику среди украинских граждан, спровоцировать внутреннее противостояние,

– сказал мэр Киева.

Что еще сказал Кличко

Кличко призвал людей не бояться, не верить непроверенной информации и не распространять ее. "Оставим страх врагу. Холодный ум и уверенность делает нас сильными", – сказал мэр.

Центральная и местная власть должны выступить единым фронтом. Местное самоуправление является надежной опорой государства. Мы должны вспомнить события 2014 года, когда благодаря единству совместными усилиями мы смогли остановить "русский мир". Сегодня время снова продемонстрировать нашу силу – силу единства,

– отметил Виталий Кличко.

Добавил также, что со своей стороны представители местного самоуправления и городские главы готовы принимать все меры для защиты страны. В частности киевский мэр заверил, что сделают все для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов.

От имени Ассоциации городов Украины, главой которой он является, призвал "представителей украинских политических сил отбросить все противоречия и продемонстрировать общую позицию".

Мы должны отложить свои партийные флаги для защиты главного флага – флага Украины,

– сказал политик.

Он заверил, что верит в силу украинской армии и доверяет украинским дипломатам. В то же время помнит о том, что те, кто стоят на передовой, нуждаются в прочном тылу.

"Поэтому наша задача сегодня – обеспечить сильный тыл нашим воинам и дипломатам. Сегодня время объединяться. Объединиться, чтобы выстоять. Объединиться, чтобы победить", – сказал Кличко.

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Что этому предшествовало

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга призвал Кабмин рассмотреть вопрос о введении локдауна по всей территории Украины и ограничить передвижение между регионами.

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в фейсбуке ответил, что "глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие чиновники, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна".

Кратко об обострении ситуации