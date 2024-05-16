В боях за Украину погиб директор Менского краеведческого музея Виталий Крутой

Наше государство продолжает терять своих преданных сыновей в войне с российским агрессором. Среди них – ученый с Черниговщины Виталий Крутой.

41-летний Виталий возглавлял Менский краеведческий музей. А когда зимой прошлого года ему пришла повестка, стал на защиту Родины.

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Погиб на Харьковщине

В декабре 2023 года мужчину мобилизовали в ряды ВСУ. Он служил в пограничных войсках.

12 мая 2024 года стало известно, что Виталий Крутой погиб вблизи Металловки, что на Харьковщине, во время выполнения боевого задания. Защитник проявил стойкость и мужество в бою, уточняют в Менском городском Совете.

Замечательный деятель культуры

Скорбь по поводу потери выразили коллеги Виталия из "Туристического информационного центра". Там вспоминают, что Герой был замечательным деятелем культуры, прекрасным гидом и наставником. Его экскурсии любила молодежь.

Он был не просто хорошим краеведом, а еще и отличным ученым. Это человек, который хотел жить, хотел творить, хотел популяризировать родной край,

– говорится в сообщении.

У Менском краеведческом музее отметили, что гибель главы учреждения – "неописуемая боль для всех, кто знал, работал, дружил с Виталием Александровичем Крутым".

И как нашему учреждению быть без Вас, наш дорогой Руководитель? Не так все должно было сложиться! Молодые, полные жизненной энергии люди, должны заниматься любимым делом, жениться, рожать детей...Жить!!! Спасибо, что были в нашей жизни! Спасибо за Ваш опыт, которым Вы щедро с нами делились, за Ваш талант, за профессионализм! Спасибо за искренность, мудрость, за дружбу! Дорогой наш, Александрович, Вы навсегда останетесь в наших светлых воспоминаниях..

– эмоционально отреагировали на трагическое известие работники музея.

На войне погиб директор краеведческого музея с Черниговщины / Фото Facebook Менский краеведческий музей

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