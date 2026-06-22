22 июня, 09:02
"Навсегда 52": на войне за Украину погиб военнослужащий из Нововолынска Виталий Минчук
В ходе войны против российских захватчиков погиб военнослужащий из Нововолынска Виталий Минчук. Защитнику было 52 года.
О трагической новости сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.
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Что известно о Виталии Минчуке?
В Нововолынск поступило сообщение о гибели военнослужащего Виталия Минчука, 1972 года рождения.
По словам мэра города, защитник был признан погибшим 21 мая 2024 года в Донецкой области.
Искренне соболезную родным и близким. Вечная память Герою!
– написал Борис Карпус.
Информацию о прибытии тела и церемонии прощания местные власти обещают сообщить дополнительно.
Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Минчука. Вечная память Герою!
Они отдали жизнь за Украину
- Во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Дружба в Донецкой области погиб военнослужащий Николай Фурлет. Он служил стрелком-снайпером в механизированном батальоне одной из воинских частей.
- От удара дрона в Донецкой области погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко. Он дежурил в составе мобильно-огневой группы, был инспектором взвода и сбивал российские БПЛА.
- Недавно также стало известно, что на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб майор полиции из Житомирской области Юрий Гулько. У мужчины остались жена, 16-летний сын и 21-летняя дочь, а также его родители.