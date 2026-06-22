"Навсегда 52": на войне за Украину погиб военнослужащий из Нововолынска Виталий Минчук

В ходе войны против российских захватчиков погиб военнослужащий из Нововолынска Виталий Минчук. Защитнику было 52 года.

О трагической новости сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

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Что известно о Виталии Минчуке?

В Нововолынск поступило сообщение о гибели военнослужащего Виталия Минчука, 1972 года рождения.

По словам мэра города, защитник был признан погибшим 21 мая 2024 года в Донецкой области.

Искренне соболезную родным и близким. Вечная память Герою!

– написал Борис Карпус.

Информацию о прибытии тела и церемонии прощания местные власти обещают сообщить дополнительно.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Минчука. Вечная память Герою!

Они отдали жизнь за Украину