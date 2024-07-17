На войне погиб начальник одного из отделов Госспецсвязи Виталий Полонников
Источник:Госспецсвязи
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Днем 17 июля стало известно о гибели старшего лейтенанта Виталия Полонникова.
Он был начальником отдела Департамента беспилотных систем Администрации Госспецсвязи. Виталий встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения.
Смотрите также "Вытаскивал из самого ада своих собратьев": на фронте погиб боец Тарас Гондз из Тернополя
Что известно о смерти Героя
С глубокой скорбью сообщаем о гибели старшего лейтенанта Полонникова Виталия Васильевича, временно исполняющий обязанности заместителя директора департамента – начальника отдела Департамента беспилотных систем Администрации Госспецсвязи,
– говорится в сообщении Госспецсвязи.
Там рассказали, что Виталий с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины и выполнял свои воинские обязанности в составе 112 и 119 отдельных бригад территориальной обороны, а также в рядах 47 отдельной механизированной бригады.
Также в Госспецсвязи выразил соболезнования семье погибшего Героя.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Полонникова. Вечная память украинскому воину, который до последнего вздоха защищал родную землю.