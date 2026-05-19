Об этом активист сообщил в своем телеграм-канале.

Смотрите также Россия вдвое увеличила потери, – Палиса рассказал о реальной ситуации на фронте

Что известно об увольнении Шабунина из ВСУ?

Шабунин рассказал, что более четырех лет он служил в Силах Обороны. Значительную часть времени активист провел на Харьковщине и Востоке, в частности в районе Дружковки, а также в Харькове и Киеве.

Он добавил, что среди своих главных достижений считает участие в сохранении и восстановлении работы ключевой боевой IT-системы ВСУ (DELTA), которая, по его словам, оказалась под угрозой из-за влиятельных должностных лиц в Генштабе.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В итоге мы помогли усадить на скамью подсудимых заместителя начальника Генштаба и его шайку. А DELTA стала центральной боевой/интеграционной системой ВСУ, о которой восторженно говорит министр армии США перед Сенатом,

– подчеркнул Шабунин.

Активист отметил еще одно достижение во время службы – участие в противодействии коррупции и попытки изменить систему военных закупок. Шабунин отметил сложность выстоять чиновникам, в частности министрам обороны, находясь при этом в должности простого солдата в условиях жесткой военной иерархии.

По словам военного, власть использовала его добровольную службу против этого, в частности ГБР и Офис Генпрокурора открыли уголовное производство о якобы уклонении от службы, тогда как командование переводило в другие бригады, где давали "значимые" задачи, как вот убирать мусор.

Мне искренне жаль, что последнее время моей службы прошло именно так. Я бы мог послужить Силам Обороны значительно эффективнее (и сделал для этого все возможное). Но высшее руководство видело мою роль и место в ВСУ только так,

– добавил Шабунин.

За время службы волонтер прошел путь от обычного солдата до старшего сержанта. По словам Шабунина, министр обороны Умеров отказался подписать офицерский контракт.

Военный также добавил, что приказ на его увольнение был подписан несколько дней назад. Сейчас Шабунин вернулся домой, где планирует заняться здоровьем и вернуться к активностям ЦПК.

Заметим, в комментарии 24 Канала заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что сейчас в Украине будут меняться подходы к мобилизации. В частности, примут ряд решений, которые упростят и улучшат процесс мобилизации граждан в армию. Палиса сразу уточнил, что власть не планирует снижать мобилизационный возраст, объявлять мобилизацию женщин или ограничивать выезд за границу. Генерал добавил, что украинское войско планируют пополнять иностранными гражданами. По его словам, над этим вопросом уже работают специалисты.

Какие соцгарантии получают военные, которые уволились по состоянию здоровья?

Напомним, что военные, которые уволились со службы по состоянию здоровья имеют право на дополнительные государственные финансовые и социальные гарантии.

Военнослужащие могут воспользоваться программами социальной поддержки, восстановления и адаптации. В случае ранения или ухудшения здоровья во время службы государство берет на себя их лечение после завершения службы.

Среди других выплат, которые предусматривает закон для демобилизованных военных, есть право на единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения. Он предоставляется за каждый полный календарный год службы.

Направления государственной поддержки военных после увольнения сцелом включают большой спектр услуг.