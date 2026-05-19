Про це активіст повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про звільнення Шабуніна зі ЗСУ?

Шабунін розповів, що понад чотири роки він служив у Силах Оборони. Значну частину часу активіст провів на Харківщині та Сході, зокрема у районі Дружківки, а також у Харкові та Києві.

Він додав, що серед своїх головних досягнень вважає участь у збереженні та відновленні роботи ключової бойової IT-системи ЗСУ (DELTA), яка, за його словами, опинилась під загрозою через впливових посадовців у Генштабі.

У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом,

– наголосив Шабунін.

Активіст відзначив ще одне досягнення під час служби – участь у протидії корупції та спроби змінити систему військових закупівель. Шабунін відзначив складність вистояти високопосадовцям, зокрема міністрам оборони, перебуваючи при цьому на посаді простого солдата в умовах жорсткої військової ієрархії.

За словами військового, влада використала його добровільну службу проти цього, зокрема ДБР та Офіс Генпрокурора відкрили кримінальне провадження про нібито ухилення від служби, тоді як командування переводило у інші бригади, де давали "значимі" задачі, як от прибирати сміття.

Мені щиро шкода, що останній час моєї служби пройшов саме так. Я б міг послужити Силам Оборони значно ефективніше (і зробив для цього все можливе). Але вище керівництво бачило мою роль і місце в ЗСУ лише так,

– додав Шабунін.

За час служби волонтер пройшов шлях від звичайного солдата до старшого сержанта. За словами Шабуніна, міністр оборони Умєров відмовився підписати офіцерський контракт.

Військовий також додав, що наказ на його звільнення було підписано декілька днів тому. Наразі Шабунін повернувся додому, де планує зайнятись здоров'ям та повернутись до активностей ЦПК.

Зауважимо, у коментарі 24 Каналу заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що наразі в Україні змінюватимуться підходи до мобілізації. Зокрема ухвалиться низка рішень, які спростять та покращать процес мобілізації громадян до війська. Паліса одразу уточнив, що влада не планує знижувати мобілізаційний вік, оголошувати мобілізацію жінок чи обмежувати виїзд за кордон. Генерал додав, що українське військо планують поповнювати іноземними громадянами. За його словами, над цим питанням уже працюють фахівці.

Які соцгарантії отримують військові, які звільнились через стан здоров'я?

Нагадаємо, що військові, які звільнились зі служби через стан здоров'я мають право на додаткові державні фінансові та соціальні гарантії.

Військовослужбовці можуть скористатись програмами соціальної підтримки, відновлення та адаптації. У випадку поранення чи погіршення здоров'я під час служби держава бере на себе їхнє лікування після завершення служби.

Серед інших виплат, які передбачає закон для демобілізованих військових, є право на одноразову грошову допомогу у розмірі 50% місячного грошового забезпечення. Він надається за кожний повний календарний рік служби.

Напрямки державної підтримки військових після звільнення загалом включають великий спектр послуг.