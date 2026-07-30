Виткофф и Кушнер, по всей видимости, посетят Киев во второй половине августа, – СМИ

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посетят Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомые с планами визита.

Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину?

Ранее издание Financial Times писало, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 июля специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны.

В Вашингтоне официально предстоящий визит пока не подтверждали.

В то же время это будет их первая поездка в Украину.

Стоит также отметить, что с начала президентства Трампа в январе 2025 года Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали Москву.

Напомним, что 22 июля президент Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Они могли обсуждать новые идеи по возобновлению дипломатических переговоров. Однако других подробностей о содержании этих переговоров пока не сообщалось.