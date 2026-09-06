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6 сентября, 13:05
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Обновлено - 13:33, 6 сентября

Виткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину

Анастасия Колесникова

6 сентября спецпредставители Трампа прибыли в Украину. Это их первый подобный визит в страну, ранее постоянно откладывавшийся.

О прибытии Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации. 

Что известно о визите Виткоффа и Кушнера в Украину?

В сети уже появились кадры, на которых кортеж с американской делегацией двигается по улицам Киева. 

По данным СМИ, американцы прибыли в Киев на поезде. Их лично встретили члены украинской группы. Среди них – руководитель Офиса Кирилл Буданов, глава СВР Рустем Умеров, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Прибытие Виткоффа и Кушнера в Киев: смотрите видео

Поздравляем в Киеве представителей Президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны,
 – написал Умеров.

Кто встретил Виткоффа и Кушнера на вокзале в Киеве: смотрите видео

Визит посланцев Трампа в Украину состоялся всего через день после того, как в Москве они провели более трех часов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Обе стороны назвали встречу "предметной". 

О приезде представителей США в Киев было известно еще раньше. Накануне президент Зеленский заявил, что план дипломатических мер с участием американских переговорщиков уже утвержден. 

Также он сообщил, что Украина и Россия договорились не обстреливать столицы друг друга с 5 по 7 сентября. 

Прямо перед встречей с представителями Трампа Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Глава государства подчеркнул, что Украина подготовила мирные предложения.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Джаред Кушнер
Стив Уиткофф
Мирные переговоры