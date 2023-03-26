Могут ли выехать за границу лица с двойным гражданством: ответ юриста

В Украине продолжается военное положение. Выезд за границу мужчинам призывного возраста запрещен.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, смогут ли мужчины с двойным гражданством выезжать за границу.

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Украина не признает двойное гражданство

Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых украинское, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины, ведь наше государство не признает двойное гражданство.

Относительно такого человека действуют все правовые нормы и законы Украины. Гражданство прекращается в день издания указа президента.

Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях должны физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами украинского гражданства.

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Какие категории мужчин могут уехать за границу во время войны

Постановление правительства от 27 января 1995 г. № 57 определяет:

порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;

категории граждан, которые могут это делать.

По словам Юрчака, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать: