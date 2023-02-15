Батл между Байденом и Путиным, – Пионтковский сказал, что означает визит президента США в Польшу

Мероприятие по-другому посмотрело на Украину и ее возможности. Неудивительно, что президент США Джозеф Байден приедет в Польшу в поддержку украинской стороны в те дни, когда российский диктатор Владимир Путин запланировал свое обращение.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. По его словам, страны-партнеры убеждены, что Украина в ближайшие недели может осуществить наступление.

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Как изменилась риторика Запада

Андрей Пионтковский рассказал, что за последние дни существенно изменилась тональность выступления высших западных руководителей о ходе и перспективах военных операций. В частности, говорится в первую очередь о министре обороны США Ллойде Остине.

"Заявили о подготовке украинского наступления, причем не через два месяца, а не в ближайшее время", – пояснил он.

Оппозиционер заявил, что Остин говорил о необходимости срочно обеспечить военным снабжением весеннее наступление Украины. Конечно, с этим можно связать и двухдневный визит президента США Джозефа Байдена в Польшу.

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Что значит визит Байдена

Андрей Пионтковский сообщил, что Байден уезжает фактически на фронт для встречи со своим боевым союзником Владимиром Зеленским.

"Он едет, конечно, для того чтобы очень серьезное заявление сделать", – пояснил он.

По его мнению, дата визита главы США выбрана не случайно. Именно 21 и 22 февраля президент России Владимир Путин будет зачитывать свое обращение.

К тому же стало известно, что диктатор планирует в эти дни принять законы.

В то же время, Байден будет по ту сторону фронта и будет делать свои заявления. Будет такой батл на высшем уровне между Байденом и Путиным,

– сосредоточил внимание Пионтковский.

По его мнению, это свидетельство решительности Запада. Кроме этого, прослеживается новый подход к войне России против Украины и новое оценивание возможности нанести движущий удар.

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