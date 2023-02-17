Визит в Киев добавил бы рейтинг в США, – Жданов о поездке Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден запланировал визит в Польшу 20–22 февраля. Поговаривают, что он может посетить и столицу Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, никакой официальной информации о маршрут американского руководителя пока нет.

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Что ждать от визита

Олег Жданов пояснил, что польское издание сообщило, что все же президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Джо Байденом во время его турне в Европу.

Это было предсказано,

– подчеркнул он.

Военный эксперт объяснил, что такая информация распространяется только в СМИ. Официальные заявления пока ни украинское, ни американское, ни польское руководство не делало.

Впрочем, вероятность встречи Зеленского с Байденом в Жешуве или Варшаве достаточно велика.

"Тем более что наша страна играет ключевую роль в плане борьбы с российским фашизмом на европейском континенте, возможно, даже и на евразийском", – подчеркнул Жданов.

Однако ширится мнение, что Байден может посетить не только Польшу.

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Доедет ли Байден в Украину

Олег Жданов рассказал, что распространяются смелые предположения, что Байден появится и в Киеве.

На мой взгляд, это сыграло бы очень положительную роль на рейтинг Байдена в США,

– сосредоточил внимание он.

Почти все мировые лидеры уже были в Украине за последний год.

"Джо Байден и король Великобритании Чарльз III – те, кто не посетили Киев в ходе российской агрессии против Украины", – заметил Жданов.

Также военный эксперт напомнил, что иностранные посольства, например Израиля, смело открывают свои двери в Украине даже во время войны.

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