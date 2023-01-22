Политолог объяснил статус визита Джонсона в Украину: какими будут его результаты

Борис Джонсон 22 января посетил Украину. Даже после того, как Джонсон ушел с поста премьера Великобритании, он сохраняет дружескую позицию к Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Во время своего визита в Украину Борис Джонсон встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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В каком статусе Джонсон посетил Украину

Как отметил Рейтерович, в целом в визите британского политика в Киев нет ничего удивительного.

Джонсон приехал как бывший премьер-министр и как человек, который не имеет сейчас официальных полномочий. Но при этом он остается активным публичным политиком,

– отметил политолог.

По его словам, то, что Джонсон не занимает никаких официальных должностей в британском правительстве, никак не мешает ему приезжать в Украину и встречаться с представителями власти, в том числе и с главой государства.

"Украина очень ценит то, что он сделал для нас, и то, что он планирует делать это и дальше", – отметил Рейтерович.

Игорь Рейтерович прокомментировал визит Джонсона в Украину: смотрите видео

Как Украина может использовать связи Джонсона

По словам политолога, многие западные политики даже когда уходят со своих должностей, то сохраняют активную политическую позицию.

Во-первых, такие люди и дальше поддерживают тесные контакты с теми, кто остается у власти в других странах. Как отметил Рейтерович, такие контакты вполне можно использовать.

Во-вторых, часто такие политики начинают активно работать по гуманитарному, благотворительному или какому-либо другому направлению. Политолог добавил, что Украине необходима такая помощь.

Рейтерович подчеркнул, что Борис Джонсон – очень узнаваемая личность, к которой остался высокий уровень доверия.

"Он знает представителей бизнеса и гражданского общества. Можно использовать его потенциал, чтобы привлекать инвестиции, например, для программ по поддержке Украины", – отметил политолог.

Как экс-премьер Великобритании может помочь в восстановлении Украины

Экс-премьер Великобритании посетил Бучу и Бородянку в Киевской области. Эти города больше всего пострадали от российской агрессии весной 2022 года. Рейтерович считает, что визит Джонсона в эти населенные пункты очень показателен.

Экс-премьер Британии может с этим кейсом выступать и общаться с политиками в других странах, рассказывая о том, что он видел в Украине. Он может призвать других поддерживать различные платформы, которые были начаты нашей властью и эффективно собирают деньги на восстановление Украины,

– сказал политолог.

Он добавил, что к проектам по восстановлению Украины часто приобщаются известные личности. А Джонсон является именно такой фигурой.

"С ним надо поддерживать нормальные деловые, даже дружеские контакты. К тому же он является почетным гражданином города Киева. Поэтому даже это могло стать поводом для посещения Украины", – отметил Рейтерович.

Повлияет ли визит Джонсона на отношения с Риши Сунаком

Тем временем визит Джонсона в Украину спровоцировал истерику в российских СМИ. Российские пропагандисты начали продвигать тезисы о том, что это испортит отношения президента Зеленского с действующим премьером Великобритании Риши Сунаком. Как отметил политолог, очевидно, что это полный бред.

Все отлично понимают, что Риши Сунака проинформировали об этом визите. Украина такие вещи не скрывает. К тому же во время визита Джонсона не обсуждались какие-либо вопросы, касающиеся нашего нынешнего сотрудничества с Великобританией,

– подчеркнул Рейтерович.

Он добавил, что экс-премьер Великобритании, вероятно, будет продвигать собственные проекты и помогать Украине в той сфере, в которой сейчас активно работает.

Борис Джонсон продолжает поддерживать Украину: главное