Визит генсека ООН, обвал операционной в "Азовстале": видеодайджест 64-го дня войны
Источник:Гентштаб ВСУ
Украина уже 64 дня героически противостоит российским оккупантам. Враг наносит мощные удары, но не может получить преимущество и сломать дух украинцев.
Война России против Украины продолжается. Враг продолжает наступление на Востоке и наносит ракетные удары по украинским городам. Воины ВСУ держат оборону и увеличивают огромные потери врага.
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Дайджест 64-го дня войны
Генштаб ВСУ собрал главные события суток 28 апреля. Визит генсека ООН и премьера Болгарии, разбомбленный комбинат в Николаевской области, уничтожение боеприпасов оккупантов – смотрите сборник главных событий дня от ВСУ.
Видеодайджест 64-го дня войны:
Война России против Украины
США поддержали ленд-лиз для Украины, мы можем рассчитывать на новые поставки. В зоне ООС ВСУ отбили 9 атак врага , а Харьков подвергся новым атакам россиян.
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