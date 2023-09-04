Между Турцией и Россией чуть ли не "началась война": на встрече Эрдогана и Путина произошел конфуз
Переговоры между президентом Турции и главой Кремля только что стартовали, однако уже успели отличиться курьезным случаем. Все из-за оговорки переводчика.
Реджеп Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи, где встретился с Путиным. Их первое выступление перед журналистами запомнилось "незабываемой реакцией" Путина на якобы слова турецкого президента о войне между Россией и Турцией.
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Путин испугался "войны с Турцией"
Все произошло тогда, когда турецкий лидер начал благодарить российского диктатора за приглашение. Он отметил, что глава Кремля принимает их у себя на фоне непростой ситуации – войны между Украиной и Россией.
Именно эти последние слова переводчик не правильно транслировал. Возможно, ошибся или просто оговорился. Однако, передавая слова Эрдогана, он едва "не начал войну" между Турцией и Россией, вместо "Украины" употребив сначала название турецкого государства.
Оговорка переводчика и реакция Путина: видео
Хотя переводчик быстро исправил свою ошибку, на лице Путина успело появиться выражение удивления, смешанное со страхом. Видимо, за эти две-три секунды у главы Кремля вся жизнь пролетела перед глазами.
У Путина глаза полезли на лоб / скриншот
О чем будут говорить Эрдоган и Путин
- Главы обоих государств уже сделали анонсы тем, которые коснутся двусторонней встречи. В частности, Путин заявил, что готов поговорить с Эрдоганом о зерновом соглашении. Отдельно глава Кремля добавил, что затронут и вопрос "украинского кризиса". Турецкий президент в свою очередь отметил, что весь мир ждет результата от этих переговоров.
- Следует заметить, что лидер Турции ранее сообщал о том, что главный месседж его визита в Россию – попытка вернуть ее к зерновому соглашению. По словам Эрдогана, он не видит других альтернатив для экспорта украинского зерна, кроме возобновления бывшей зерновой инициативы с участием россиян.
- В интервью 24 Каналу заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил, что этот разговор между Путиным и Эрдоганом будет иметь иной тон, чем все предыдущие. После победы на выборах Эрдоган сменил курс своей политики на сближение с Западом – США и ЕС, что создало напряжение в российско-турецких отношениях. Москва продемонстрировала свое недовольство выходом из зерновой сделки и обыском турецкого судна, который Эрдоган фактически проглотил. Кроме того, Данилов рассказал, что президенты будут говорить и о ситуации в Нагорном Карабахе и Сирии. Эрдоган хочет, чтобы заработали транспортные коридоры через Армению, а также чтобы Россия ушла с Южного Кавказа. Также Эрдоган стремится к тому, чтобы перед местными выборами 4 миллиона сирийских беженцев вернулись в Сирию, потому что это порождает давление на его партию.