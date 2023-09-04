Между Турцией и Россией чуть ли не "началась война": на встрече Эрдогана и Путина произошел конфуз

Переговоры между президентом Турции и главой Кремля только что стартовали, однако уже успели отличиться курьезным случаем. Все из-за оговорки переводчика.

Реджеп Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи, где встретился с Путиным. Их первое выступление перед журналистами запомнилось "незабываемой реакцией" Путина на якобы слова турецкого президента о войне между Россией и Турцией.

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Путин испугался "войны с Турцией"

Все произошло тогда, когда турецкий лидер начал благодарить российского диктатора за приглашение. Он отметил, что глава Кремля принимает их у себя на фоне непростой ситуации – войны между Украиной и Россией.

Именно эти последние слова переводчик не правильно транслировал. Возможно, ошибся или просто оговорился. Однако, передавая слова Эрдогана, он едва "не начал войну" между Турцией и Россией, вместо "Украины" употребив сначала название турецкого государства.

Оговорка переводчика и реакция Путина: видео

Хотя переводчик быстро исправил свою ошибку, на лице Путина успело появиться выражение удивления, смешанное со страхом. Видимо, за эти две-три секунды у главы Кремля вся жизнь пролетела перед глазами.

У Путина глаза полезли на лоб / скриншот

О чем будут говорить Эрдоган и Путин