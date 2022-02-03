Визит Эрдогана в Украину, COVID-19 у Ермака: главные новости 3 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Украину с официальным визитом. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подцепил COVID-19. В сети "Киевстар" произошел глобальный сбой. В Германии заблокировали вещание Russia Today. Такими были главные новости 3 февраля.

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Визит Эрдогана в Украину

Источник: Офис Президента

Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В Киеве он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств вышли на крыльцо Мариинского дворца, где прозвучали гимны обеих стран. После этого политики осмотрели строй почетного караула и поздоровались с делегациями.

Реджеп Эрдоган, как и во время своего прошлого визита в Киев обратился к украинским военным традиционным приветствием "Слава Украине!". В ответ раздалось "Героям Слава!" Дальше президенты пошли на переговоры во дворец.

Итоги разговора Зеленского и Эрдогана

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Зеленский назвал этот момент историческим. По его словам, это означает выход на новые рынки, инвестиции, рост ВВП.

Что предусматривает соглашение

Соглашение предусматривает обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций. Кроме того, на 1348 позиций будут действовать тарифные квоты. Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Турецкие пошлины установят на промышленную продукцию.

Однако Украина будет применять экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция частично открывает внутренний рынок для металла из Украины. Нулевая пошлина будет действовать для 840 металлургических товаров.

Также украинские пошлины будут действовать на подержанные автомобили и секонд-хенд. Товар с турецкой стороны тоже сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, в соответствии с сертификатом EUR1.

Помимо соглашения о зоне свободной торговли, подписали десятки других инициатив. Говорится о:

сотрудничестве в инновационных технологиях,

в авиационной и космической отрасли,

молодежной политике.

Речи президентов Украины и Турции: главное

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины, а также за активное участие Турции в Крымской платформе.

Эрдоган раскритиковал западную прессу за "безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, истощающие украинский народ". Лидер Турции вновь заверил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса "двух соседних государств".

Итоги визита Эрдогана в Украину / Фото офиса Президента

Ермак подцепил COVID-19

Источник: фейсбук-страница Андрея Ермака

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 3 февраля получил положительный тест на коронавирус. Он подчеркнул, что коронавирус – все еще очень коварный.

Болезнь, по словам Ермака, пришла очень не вовремя, но он "продолжает работать, не останавливаясь". Он отметил, что следующая неделя будет очень важной. Вероятно, речь идет о встрече советников "нормандской четверки".

26 января политические советники лидеров "нормандской четверки" встретились во французском Париже. Украину там представлял именно Ермак. Следующая их встреча запланирована на 10 февраля в Берлине. Как на эти договоренности повлияет болезнь украинского чиновника – пока неизвестно.

Поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги,

– подчеркнул глава ОП.

Отметим, что накануне в Киеве состоялся ряд важных межгосударственных встреч на самом высоком уровне. В частности, 1 февраля президент Владимир Зеленский встретился с британским премьером Борисом Джонсоном. В этих мероприятиях участвовал и Андрей Ермак. На фото, обнародованных в ОП, он сидит рядом с главой государства.

Ермак уже болел COVID-19

В предыдущий раз глава ОП болел коронавирусом еще в ноябре 2020 года. Интересно, что это также произошло накануне встречи советников Нормандии, правда – в видеоформате. Тогда же заразился и президент Владимир Зеленский. Ему пришлось самоизолироваться и исполнять обязанности главы государства дистанционно.

Блокировка Russia Today В Германии и истерика России

Источник: немецкий регулятор государственных СМИ

Комиссия по допуску и надзору за СМИ (ZAK) Германии запретила немецкоязычному телеканалу RT DE вещание. Все из-за того, что пропагандистский канал должен был получить лицензию на вещание, но не подал заявку на нее. Телеканал заявил о планах обжаловать решение.

В МИД России возмутились блокировкой RT DE и подчеркнули, что будут принимать меры к аккредитованным в России немецким СМИ.

В Кремле определились с местью

В ответ Россия заявила, что закроет корпункт Deutsche Welle. В российском МИД назвали это "ответными мерами" на запрет спутникового и другого вещания немецкоязычного телеканала RE DE.

Также в ведомстве сообщили, что инициируют процедуру признания Deutsche Welle "иностранным агентом" и начнут составлять список сотрудников государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE.

Что известно о RT

Это российская государственная телевизионная компания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Существует с 2005 года, финансируется правительством России, центральный офис расположен в Москве. Вещает на английском, арабском, испанском, русском и немецком языке. Часто обвиняется в систематической пропаганде.

Реакция DW

В DW назвали реакцию Москвы абсурдной. Об этом сообщил генеральный директор немецкого вещателя Deutsche Welle Петер Лимбург. Он отметил, что вещатель протестует против закрытия бюро в России.

Мы всеми способами протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и будем искать правовой путь, чтобы препятствовать заявленным мерам,

– подчеркнул Лимбург.

Гендиректор Deutsche Welle подчеркнул, что его сотрудники до сих пор не получили официального уведомления российских властей о закрытии корпункта в России. Пока его нет – бюро будет продолжать работу.

Сбой в сети "Киевстар"

В работе мобильного оператора "Киевстар" утром 3 февраля произошел сбой. На проблемы со связью жаловались жители из разных городов Украины. Больше всего пользователи "Киевстар" жаловались на невозможность осуществить звонки и списание денег со счета. Сперва поступает сообщение о необходимости пополнить счет, а после этого деньги исчезают.

Абоненты сети, которые пытались совершить звонок, слышали сообщение о том, что на счету нет денег. В то же время отсутствует возможность проверить состояние счета комбинацией *111# – сервис просто не работает. Кроме того, не работает и сайт личного кабинета "Мой Киевстар". Мобильный интернет при этом работает.

Реакция "Киевстар" на сбой в сети

Позже компания все же отреагировала на инцидент. На своей странице в соцсети Facebook "Киевстар" опубликовала пост с извинением и отметила, что прилагает все усилия для скорейшего решения проблем.

Мы предусмотрели компенсации для абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически,

– говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что на сообщения пользователей в соцсетях будут отвечать поочередно.

Актуально Звонки снова работают: компания "Киевстар" отреагировала на сбои в работе сети

Новый антирекорд COVID-больных в Украине

Источник: МОЗ

За сутки 2 февраля в Украине выявили 39 620 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум от начала пандемии коронавируса – таких показателей еще не было. Среди них пациентов 4 446 детей и 1 035 медработников.

В больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. ​В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.

Какова ситуация в регионах

За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.

Киев – 2 437;

Винницкая область – 1 407;

Волынская область – 1 352;

Днепропетровская область – 2 017;

Донецкая область – 1 754;

Житомирская область – 2 933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1 043;

Ивано-Франковская область – 2 423;

Киевская область – 1 439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2 369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2 982;

Полтавская область – 1 284;

Ровненская область – 1 986;

Сумская область – 1 662;

Тернопольская область – 1 644;

Харьковская область – 1 827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2 283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1 115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине обнаружили 4 169 897 больных коронавирусом. 3 650 854 из них уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, 100 809 пациентов не сумели преодолеть болезнь. Всего провели 18 308 056 ПЦР-тестов.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала