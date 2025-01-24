В МИД ответили, когда может состояться визит спецпредставителя Трампа в Украину
Украинская сторона ожидает визита в наше государство спецпредставителя Дональда Трампа, генерала Кита Келлога. Это может произойти уже вскоре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
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Что известно о предстоящем визите Келлога в Украину
Георгий Тихий отметил, что МИД ждет контактов и визита Кита Келлога в Украину. Эта поездка остается на повестке дня и подготовка к этому визиту продолжается, как и другие контакты с новой администрацией Дональда Трампа.
Убежден, что этот контакт вскоре состоится,
– отметил представитель Министерства иностранных дел.
В то же время журналисты Bloomberg пишут, что в ближайшие недели спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Киев. Американский генерал отмечал, что хотел бы, чтобы решение о завершении войны России против Украины было найдено в течение первых 100 дней работы новой администрации президента США.
Это заявление прозвучало после того, как у Трампа не получилось выполнить свое обещание о достижении соглашения о прекращении войны в Украине за 24 часа.
К слову, ранее спецпредставитель Дональда Трампа должен был посетить Киев еще до инаугурации нового президента США. Однако этот визит отложили по юридическим причинам, которые не зависели от украинской стороны.