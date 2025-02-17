Келлог приедет в Украину 20 февраля и поедет со мной на фронт к Сырскому, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что спецпредставитель Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля. Они вместе также поедут на фронт к Александру Сырскому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами.

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Что сказал Зеленский о визите Келлога в Украину

Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона уже ожидает визит Кита Келлога.

У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток, может, будет больше. Я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет,

– сказал украинский лидер.

Президент также подчеркнул, что он хочет, чтобы спецпредставитель Трампа изучил вопрос и пообщался с нашими дипломатами, а также военными.

"Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым может командирам бригад со мной съездим, а потом отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой, посмотрим, на что хватит времени", – сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что будет иметь с Келлогом широкую беседу о гарантиях безопасности. По словам президента, для украинской стороны важно понимание со стороны Белого дома по этому вопросу.

Зеленский также считает, что после возвращения Келлога в США, уже будет понятно, когда будет встреча у него с президентом Трампом.

К слову, Владимир Зеленский впервые говорил, что хочет предложить Киту Келлогу поехать на фронт во время пресс-конференции в Мюнхене. Глава государства отметил, что американской стороне нужно понять реалии российско-украинской войны.