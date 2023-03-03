Китай считает Беларусь областью России: зачем Лукашенко ездил к Си Цзиньпину

Китай будет иметь важное значение в ведении белорусских дел. Российское участие во взаимоотношениях Беларуси и Китая никто не отменял.

Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко теперь зависим не только от российского диктатора Владимира Путина, но и от президента КНР Си Цзиньпина.

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Участие Китая в жизнедеятельности Беларуси

Артур Харитонов подчеркнул, что Китай усиливает финансирование Беларуси не столь масштабно, как это делает Россия. Впрочем, эти средства позволят Александру Лукашенко сделать фикцию того, что в Беларуси сохраняется экономика или какое-то развитие.

"Более важно – это то, что Китай будет вместе с Беларусью нивелировать угрозы цветных революций, как они говорят", – пояснил он.

По его мнению, это свидетельство усиления договоров 2021–2022 годов. Согласно им, Китай будет обеспечивать правоохранительную систему Беларуси.

То есть, фактически, Китай обещает заниматься репрессиями внутри государства, помогать в этом. Также планируют усилить военные учения вместе,

– отметил он.

Харитонов подчеркнул, что все сводится к тому, что Китай становится еще одним гарантом жизнедеятельности Беларуси.

Артур Харитонов рассказал, о каких договоренностях говорилось во время визита Лукашенко в Китай: смотрите видео

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Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" сообщил, что многие верят в то, что Лукашенко теперь меняет курс и будет держаться Пекина, а он в свою очередь будет помогать ему.

Китай уже считает Беларусь собственно областью России. Это некая поддержка этой российской области,

– отметил он.

Харитонов пояснил, что в рамках китайского видения уже восстановлена Российская империя.

К тому же Лукашенко готовится к союзному государству.

"У нас западные разведки раскрывают планы, что Россия готовится собственно к аннексии Беларуси", – убежден он.

По его словам, Лукашенко готовится уйти на пенсию и уехать, возможно, в Москву или под Пекин – место для него найдется.

Деление китайских денег

Артур Харитонов рассказал, что у россиян заканчиваются деньги на постоянное содержание Белоруссии. Россия просит деньги у китайцев, чтобы не сходить со своего курса.

Лукашенко в свою очередь хочет оттянуть себе капельку этого бюджета, чтобы не все юани шли только в Россию, но и немного зашли к нему в Минск,

– отметил он.

По его мнению, Си Цзиньпин называет Лукашенко близким другом, единомышленником.

"Видимо, у них действительно очень хорошие личные отношения, потому что они очень похожи между собой", – заметил Харитонов.

Однако таких теплых отношений у главы Китая с президентом России нет.

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