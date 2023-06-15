Формируется ловушка: чего хочет Россия от визита гендиректора МАГАТЭ в Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на оккупированную россиянами ЗАЭС. Это визит руководителя организации на атомную электростанцию после того, как враг взорвал Каховскую ГЭС.

Но на самом деле задача МАГАТЭ – оценить состояние Запорожской АЭС. Мол, какие могут быть риски и не более. Об этом 24 Каналу заявил политолог Александр Антонюк.

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"Он (Гросси – 24 Канал) планирует ехать в Кремль на переговоры. Это тот момент, когда формируется ловушка для нас и цивилизованного мира", – подчеркнул политолог.

Ведь Россия будет пытаться и дальше использовать различных медийных персон на территории США и Европы. По мнению Антонюка, исходя из того, как используют выводы из отчета МАГАТЭ, может снова появиться определенная тема. Мол, что "Украину и Россию нужно посадить за стол переговоров". Один из возможных ключевых тезисов – демилитаризация района ЗАЭС.

Так Россия хочет выиграть для себя время, чтобы заморозить конфликт. Максимально оттянуть по времени до выборов следующего года,

– отметил Александр Антонюк.

Надежды России

Страна-агрессор очень надеется, что политическая конъюнктура на Западе будет меняться. Первоочередно говорится о США.

Чтобы дальше вместе с Китаем продолжать интервенционные действия. Где-то политически, а где-то военно. Что касается Украины – говорится о захвате территории и выполнении так называемых "стратегических целей".

"Цель у них одна – уничтожить Украину как государство, присоединение территорий к составу России, восстановление такого плана – Советский союз №2 или Российская империя. Выселение или уничтожение нелояльного населения – то есть украинского народа", – отметил политолог.

Соответственно, так Россия будет пытаться влиять и формировать "двухполярный мир", о котором сейчас она говорит синхронно с Китаем.

Гросси прибыл на ЗАЭС: смотрите видео

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