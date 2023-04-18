Даже "каструли" способны создать проблемы: как Китай может использовать Тихоокеанский флот России

Министр обороны Китая Ли Шинфу 16 апреля прибыл в Россию. Но стоит заметить, что главнокомандующим войсками КНР является Си Цзиньпин, поэтому, если были основные решения, то они принимались именно во время его визита в Москву.

Об этом 24 Каналу заявил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Однако, с другой стороны, если визит нового министра обороны Китая состоялся, это определенный сигнал.

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"Что Китай продолжает воспринимать Россию как своего основного военного союзника. В этом ни у кого, в принципе, не было сомнений", – заявил он.

Страна-агрессор ценна для Китая, как минимум, своим ядерным потенциалом.

"Который, по разным оценкам, или аналогичен американскому, или даже чем-то до сих пор его превышает, пока часть этого советского оружия окончательно еще не устарела", – подчеркнул Преображенский.

Он добавил, что следует помнить о том, что вопрос планирования, также как и в самой России, принимает не министр обороны, а соответствующий комитет Коммунистической партии Китая и Генштаб.

"Соответственно, о вопросах военного планирования во время этого визита серьезно не говорится", – отметил кандидат политических наук.

Что известно о визите министра обороны Китая в Москву: смотрите видео

Оценка Китаем

По его мнению, китайцы пытаются оценить, насколько велики потери российской армии и насколько она ослабла. Россия же пытается продемонстрировать, что она остается якобы "эффективным союзником".

Мол, не зря прямо перед визитом министра обороны КНР внезапно начались учения Тихоокеанского флота. Они, вероятно, должны были продемонстрировать китайцам, которые внимательно наблюдают за какими-либо действиями российской армии в своем пограничнье, что она остается якобы "довольно серьезной силой".

"И может оказать им, в случае необходимости, весомую поддержку или, как минимум, заблокировать, сковывать дополнительные силы Японии, США или еще кого-то, в случае начала прямой войны в регионе", – отметил эксперт по Центральной и Восточной Европе.

"Устарелые кастрюли"

Если говорить о проверке Тихоокеанского флота, то ранее посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявлял, что руководству ВМС Японии смешно смотреть на "устаревшие кастрюли", которые россияне называют "флотом".

Иван Преображенский считает, что здесь вопрос в том, как эта будто "военная мощь" рассматривается Китаем. Он предполагает, что говорится не о том, чтобы страна-агрессор принимала участие в военных действиях.

"Россия, вероятнее всего, на это не согласится", – заметил он.

По мнению кандидата политических наук, вполне реалистичной может оказаться ситуация относительно сковывания определенных сил. Ведь российские корабли могут где-нибудь просто стать, кого-то куда-то не пропускать.

Они могут куда-то подойти, тем самым, независимо от того, насколько серьезно их оценивают, придется держать определенный контингент войск на случай, если Россия перейдет к прямой военной поддержке Китая,

– подчеркнул он.

Эксперт по Центральной и Восточной Европе считает, что это в любом случае может помочь китайцам и уменьшит количество военных сил, которые им противостоят.

Что известно о визите министра обороны КНР в Москву