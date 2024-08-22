"Большие надежды": какие предложения может привезти в Украину премьер Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита в Польшу 23 августа планирует приехать в Украину. В июле он встретился в России с главой Кремля Путиным. Вероятно, что Индия готовится представить свои предложения по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что Индия показала, что может обеспечить посредничество, это было видно на уровне встречи стран G20, когда Индия принимала у себя саммит. Тогда она корректно себя вела относительно вопроса российско-украинской войны, призвала Россию к прекращению агрессии.

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Запад побудил Индию проявлять активность

Чаленко отметил, что Индия – это страна с наибольшим количеством населения на планете, одна из стран лидеров в пределах Глобального Юга. Она имеет сегодня все возможности для быстрого экономического роста благодаря тому, что ряд западных компаний бежит из Китая в поисках новых возможностей. В этой ситуации Моди может выступать не только как посредник между Россией и Украиной.

Для того, чтобы быть "почтальоном" не надо сначала лететь в Польшу, а потом длительно добираться в Украину. Думаю, что этот визит будет более содержательным, очевидно, что западные страны побудили Индию к более активной позиции в этой ситуации. У меня большие надежды относительно визита Моди, он привезет серьезные предложения, которые стоит будет рассмотреть,

– уверен эксперт.

Однако, по его словам, Украина будет принимать к рассмотрению только те предложения, которые соответствуют международному праву, Уставу ООН и синхронизируются с украинской формулой мира.

Чаленко предположил, что в случае возможности ускорения переговорного процесса между Украиной и Россией Моди мог бы повторно посетить Москву или встретиться с представителями Кремля на другой площадке где-то в Средней Азии.

В нынешней ситуации нет ничего невозможного. Мы понимаем, что официальные визиты требуют долгой подготовки, но бывают исключения из правил. Дальнейший ход российско-украинской войны как раз и является таким исключением,

– подытожил Чаленко.