Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зазначивши, що Індія показала, що може забезпечити посередництво, це було видно на рівні зустрічі країн G20, коли Індія приймала в себе саміт. Тоді вона коректно себе поводила щодо питання російсько-української війни, закликала Росію до припинення агресії.

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Захід спонукав Індію бути активнішою

Чаленко наголосив, що Індія – це країна з найбільшою кількістю населення на планеті, одна з країн лідерів в межах Глобального Півдня. Вона має сьогодні всі можливості для швидкого економічного зростання завдяки тому, що низка західних компаній тікає з Китаю в пошуках нових можливостей. В цій ситуації Моді може виступати не тільки як посередник між Росією й Україною.

Для того, щоб бути "листоношею" не треба спочатку летіти до Польщі, а потім довготривало добиратися до України. Думаю, що цей візит буде змістовнішим, очевидно, що західні країни спонукали Індію до активнішої позиції в цій ситуації. В мене великі сподівання стосовно візиту Моді, він привезе серйозні пропозиції, які варто буде розглянути,

– впевнений експерт.

Однак, з його слів, Україна буде брати до розгляду тільки ті пропозиції, які відповідають міжнародному праву, Статуту ООН і синхронізуються з Українською формулою миру.

Чаленко припустив, що в разі можливості пришвидшення переговорного процесу між Україною й Росією Моді міг би повторно відвідати Москву або ж зустрітися з представниками Кремля на іншому майданчику десь в Середній Азії.

В нинішній ситуації немає нічого неможливого. Ми розуміємо, що офіційні візити потребують довгої підготовки, але бувають винятки з правил. Подальший перебіг російсько-української війни як раз і є таким винятком,

– підсумував Чаленко.