Орбан нарушил табу, – политолог объяснил, в чьих интересах действует премьер Венгрии

Виктор Орбан вызвал волну негатива из-за своего визита в Москву, который он совершил сразу после того, как провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве. Его активность в частности связана с председательством Венгрии с 1 июля в ЕС.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Орбану был нужен громкий информационно-политический повод, чтобы все обратили внимание на Венгрию. В то же время премьер Венгрии осознавал, что его действия вызовут резкую критику в Евросоюзе.

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Это в стиле Орбана

Однако Орбан не имел полномочий со стороны Украины и ЕС для того, чтобы проводить соответствующие переговоры.

МИД Украины , комментируя визит Орбана в Москву 5 июля, отметил, что решение об этой поездке было принято Венгрией "без согласования или координации с Украиной". В ведомстве напомнили, что для Киева является незыблемым принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и призвали все государства "неуклонно его придерживаться".

В то же время премьер Венгрии, отправляясь в Россию, действовал прежде всего в собственных интересах. Это в стиле Орбана, который очень часто привлекает к себе внимание скандально-конфликтными, эпатажными поступками,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, Орбан претендует на роль посредника в переговорах между Украиной и Россией. Он и раньше выступал за прекращение войны в Украине, но абстрактно.

Однако его визит в Москву стал проблемой, ведь Орбан нарушил табу европейских политиков на прямое общение с Путиным. Встреч з главой Кремля практически не было с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины,

– подчеркнул Фесенко.

Однако в Москве премьер Венгрии встретил довольно неожиданную для себя прохладную реакцию Путина. Конечно в России "положительно" оценили его попытки конструктивно "от имени ЕС" налаживать отношения с Россией. Здесь Орбан подыграл Путину – опять-таки, по его мнению, вопреки позиции Евросоюза.

Готов помочь Трампу

Во время его визита в Украину президент Зеленский отметил, что инициатива Орбана по "прекращению огня" неприемлема для Украины. Путин постоянно нарушал договоренности, в частности о перемирие, которые объявлялись во время действия "Минских соглашений".

"Также Орбан работает не только на себя. Он хочет стать главным представителем Дональда Трампа в Евросоюзе. Поэтому его "мирные инициативы" были озвучены с оглядкой на экс-президента США. Советники предлагают Трампу один из вариантов завершения войны в Украине – "прекращение боевых действий". Орбан показал, что готов помочь с этим Трампу", – заметил Владимир Фесенко.