Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що Орбану був потрібен гучний інформаційно-політичний привід, щоб всі звернули увагу на Угорщину. Водночас прем'єр Угорщини усвідомлював, що його дії викличуть різку критику у Євросоюзі.

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Це в стилі Орбана

Проте Орбан не мав повноважень з боку України та ЄС для того, щоб проводити відповідні перемовини.

Зверніть увагу! МЗС України, коментуючи візит Орбана до Москви 5 липня, зазначило, що рішення щодо цієї поїздки було ухвалене Угорщиною "без погодження чи координації з Україною". У відомстві нагадали, що для Києва є непорушним принцип "жодних домовленостей про Україну без України" і закликали усі держави "неухильно його дотримуватися".

Водночас прем'єр Угорщини, відправляючись до Росії, діяв насамперед у власних інтересах. Це в стилі Орбана, який дуже часто привертає до себе увагу скандально-конфліктними, епатажними вчинками,

– підкреслив політолог.

Крім того, Орбан претендує на роль посередника у перемовинах між Україною та Росією. Він і раніше виступав за припинення війни в Україні, але абстрактно.

Проте його візит до Москви став проблемою, адже Орбан порушив табу європейських політиків на пряме спілкування з Путіним. Зустрічей з очільником Кремля майже не було з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України,

– наголосив Фесенко.

Однак в Москві прем'єр Угорщини зустрів доволі неочікувану для себе прохолодну реакцію Путіна. Звичайно в Росії "позитивно" оцінили його намагання конструктивно "від імені ЄС" налагоджувати стосунки з Росією. Тут Орбан підіграв Путіну – знов-таки, на його думку, всупереч позиції Євросоюзу.

Готовий допомогти Трампу

Під час його візиту до України президент Зеленський наголосив, що ініціатива Орбана щодо "припинення вогню" є неприйнятною для України. Путін постійно порушував домовленості, зокрема перемир'я, які оголошувались під час дії "Мінських угод".

"Також Орбан працює не тільки на себе. Він хоче стати головним представником Дональда Трампа в Євросоюзі. Тому його "мирні ініціативи" були озвучені в межах також озвучені з огляду експрезидента США. Радники пропонують Трампу один з варіантів завершення війни в Україні – "припинення бойових дій". Орбан показав, що готовий допомогти з цим Трампу", – зауважив Володимир Фесенко.