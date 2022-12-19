Цель одна, – Гудков предположил, зачем Путин прилетел в Минск и поддастся ли Лукашенко
Владимир Путин 19 декабря впервые за три года прибыл в столицу Беларуси. Вероятно, визит главы Кремля к Александру Лукашенко имеет единственную и конкретную цель.
Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В то же время он считает, что со стороны Лукашенко не стоит ожидать никаких демаршей, поскольку у него нет на это денег.
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Какова цель визита Путина к Лукашенко
Гудков считает, что единственный смысл данной поездки состоит в том, чтобы попытаться разными методами дожать Лукашенко для вторжения белорусских войск на территорию Украины.
В то же время, он выразил надежду, что этот визит Путина будет провальным. С точки зрения логики, Лукашенко должен еще раз обмануть главу Кремля и что-то ему пообещать, однако в войну не вступит. Если же самопровозглашенный президент Беларуси все же это сделает, то его ждет даже не тюрьма, а, вероятнее всего, смерть.
Поэтому я думаю, что он (Лукашенко – 24 канал) будет защищать свою шкуру и постарается как-то увильнуть,
– заявил Гудков.
Он добавил, что фактор личного присутствия и влияния Путина, конечно, играет свою роль. Однако Лукашенко 15 лет обманывал Путина. Поэтому, вероятно, он продолжит это делать и на 16 год.
Зачем Путин прилетел в Минск и поддастся ли Лукашенко: смотрите видео
Какие задачи у Путина и Лукашенко
Гудков отметил, что со стороны Лукашенко не стоит ожидать никаких демаршей, поскольку у него нет на это денег. Потому он попытается тихо "пройти между двух огней". Однако с каждым днем такая игра становится для него все сложнее. Ведь и Путину нужно как-то "держать лицо".
В общем, у них непростая задача – и у одного, и у другого. Там два сапога пара и диктаторы, которые друг друга, мягко говоря, не любят, но не могут обойтись друг без друга,
– сказал российский оппозиционный политик.
По его мнению, для Лукашенко будет слабой отмазка о том, что он защищает Россию от Запада, а войска ему нужны для того, чтобы отражать нападение, например, со стороны стран НАТО.
Визит Путина в Беларусь 19 декабря: главное
- 19 декабря в 15:30 по местному времени в национальном аэропорту "Минск" приземлился Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Именно этим самолетом в Минск прилетел Путин, которого лично встретил Лукашенко.
- Российский диктатор приехал в Беларусь впервые с июня 2019 года. В Кремле утверждают, что Путин прилетел в Минск, чтобы обсудить "новые цели и задачи союзной группировки войск".
- Аналитики в Институте по изучению войны считают, что визит Путина может быть частью демонстрации об активности. А еще это возможная очередная попытка создать информационные условия для нового этапа войны.