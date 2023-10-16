Трудно отказать, – эксперт-международник сказал, какова цель визита Путина в Китай
Владимир Путин 18 октября прилетит в Китай, где примет участие в саммите "Пояс и путь" и проведет встречи с Си Цзиньпином.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что Путину этим визитом прежде всего нужно показать Китаю, что Россия – его хороший партнер.
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Путин поддерживает геополитический проект Пекина
Учитывая внутриполитический контекст, главе Кремля нужно продемонстрировать своим гражданам, что он хоть куда-нибудь может уехать. Ведь из-за ордера на арест, который выдал ему Международный уголовный суд в Гааге, приезд во многие страны мира для него опасен – Путина могут арестовать. Но на приглашение Си Цзиньпина он должен был откликнуться.
Очевидно, если Путина пригласил сам глава китайского государства, то ему было трудно отказать,
– отметил эксперт-международник.
Также Китай является крупным соседом России, Путин может многое брать у него, в том числе вооружение, хотя это пока не доказанный факт. Однако Пекин может поставлять Москве, которая находится под санкционным давлением, различные компоненты, используемые по двойному назначению в конструировании ракет или дронов.
В то же время Путин предпочитает поддерживать проект "Пояс и путь", поскольку его северная ветвь проходит по территории России. И хотя в результате войны в Украине она потеряла позиции и ее товарооборот незначителен, однако Москва хочет показать, что поддерживает амбициозный геополитический проект Пекина.
"Пояс и путь"Это созданный по инициативе Китая проект объединения Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты. Его цель – улучшение региональной интеграции, развитие торговли и стимулирование экономического роста.
Чем для Путина важен визит в Китай: смотрите видео
Важно показать, что держит удар
Кроме того, Путин может подписать с Китаем дополнительные соглашения, в частности, в сфере энергетики, ведь Россия фактически больше ничего не может предложить КНР, кроме своих ресурсов.
Самое главное для главы Кремля показать Си Цзиньпину, что к нему приезжают, его уважают. И этот приезд Путина важен для геополитической игры главы Китая – особенно в регионе Юго-Восточной Азии.
В этом году Китаю был нанесен немалый удар по его геополитическим амбициям. В частности, на саммите G20, когда Индия показала, что может бросить вызов КНР и имеет собственные геополитические проекты, которые могут перекрыть те, что планирует Китай.
"Си Цзиньпину важно показать, что он все еще держит удар. Поэтому ему нужно собрать как можно больше разных представителей. И этим продемонстрировать, что Китай еще может диктовать свою повестку в той парадигме международных отношений, которая сложилась в последнее время", – отметил Станислав Желиховский.
Больше о визите Путина в Китай
- Путин 18 октября начнет свой визит в Китай. У него должны состояться две встречи с Си Цзиньпином – в расширенном составе, а также в узком кругу во время рабочего завтрака. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин могут также пообщаться один на один.
- В преддверии визита в Китай, Путин посетил Кыргызстан, в котором Россия теряет свои рычаги влияния в пользу Китая
- Также одной из целей поездки главы Кремля в Китай может быть получение оружия от Пекина, поскольку у России есть значительный дефицит снарядов и вооружения на фронте в Украине. Путин, вероятно, договорится в Си Цзиньпином о поставках китайского вооружения через Северную Корею.