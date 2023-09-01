Посиделки с "другом": Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в ближайшее время

Западные СМИ писали, что встреча президентов России и Китая может пройти уже в октябре. Путин хочет показать своим гражданам и миру, что хотя бы кто-нибудь из политических лидеров может пожать ему руку.

На фоне своей политической изоляции в мире Путин продолжает тешить себя и своих избирателей тем, что у него и России еще остались друзья. Очевидно, поэтому, сообщая о запланированной встрече с лидером Китая, глава Кремля отметил "дружеские" отношения обеих стран.

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Путин тешится "отношениями" с Китаем

Российский диктатор заявил, что уже в скором времени он встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Впрочем, одним анонсом Путин не ограничился. Он начал петь дифирамбы своему будущему гостю.

Он меня называет другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который лично очень многое делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в разных областях,

– размечтался Путин.

Глава Кремля рассказал о чем будет говорить с Си Цзиньпином. Они поразмышляют над тем, что еще можно сделать для "развития гуманитарных контактов" между обеими странами.

Или хочет на самом деле Китай дружить с Россией