Не просто охота за снарядами: чем опасен визит Путина в Северную Корею

Владимир Путин 18 и 19 июня находится с визитом в КНДР. С Ким Чен Ыном он подписал договор о стратегическом партнерстве.

Глава Кремля отметил, что КНДР поддерживает его в войне в Украине. Поэтому, по мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, которую он высказал 24 Каналу, Путин приехал в Пхеньян как на склад оружия.

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Воюют не доллары и евро

Для российского диктатора этот визит – охота за снарядами, рабочей силой и солдатами. Путину нужно пополнить дефицит оружия, а также российская армия нуждается в солдатах.

Сейчас обсуждается вопрос, что на украинском фронте могут появиться северокорейские солдаты, которые будут воевать на стороне России,

– отметил журналист.

Однако это лишь оперативно-тактическая цель Путина, ведь у него есть более важная задача – создать "ось", которая будет направлена против НАТО, а сейчас – непосредственно против Украины.

В эту "ось зла", по его мнению, входят не только Северная Корея и Россия, но и Беларусь, Иран, а за всем этим стоит Китай.

Северная Корея хоть и выглядит анекдотично – с нищими, архаичной тоталитарной диктатурой. Однако именно она во время войны поставила в Россию около 5 миллионов снарядов. В то же время все страны НАТО в совокупности смогли передать Украине чуть более 2 миллионов снарядов. Одна Северная Корея смогла поставить вдвое больше снарядов, чем все страны НАТО,

– отметил Яковенко.

Также российская оккупационная армия может усилиться северокорейскими солдатами. Как известно, в Северной Корее так же как и в России крайне низкая цена человеческой жизни, а это, по его словам, является "конкурентным преимуществом" в условиях войны.

"Эта "ось зла", которая включает еще и такие квазигосударственные образования как Сирия, ХАМАС, Хезболла, йеменских хуситов, Талибан, – действительно серьезная угроза, которая направлена против Запада. Эта "ось зла" стоит за спиной России, а за спиной Украины стоит Запад. Хотя между экономиками стран Запада и "оси зла" – гигантский разрыв, однако воюют не доллары и евро, а снаряды. А их в "оси зла" больше", – подчеркнул Игорь Яковенко.